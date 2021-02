Uferdige boliger for nesten en halv milliard revet vekk på én uke

Eiendomsmegleren for et nytt boligprosjekt i Oslo kaller salget det siste halvåret «ekstremt». – Det viser at det kommer for lite boliger på markedet, mener boligtopp.

Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

I salgstrinn tre i Clemenskvartalet i Bjørvika sentralt i Oslo ble det lagt ut 81 leiligheter for salg i januar. Etter én uke var alle solgt for til sammen rundt 450 millioner kroner.

Det opplyser eiendomsmegler for prosjektet Lars Bratseth i Røisland & Co.

210 av prosjektets 211 leiligheter har blitt solgt for 1,4 milliarder kroner siden september.

– Det er ganske ekstremt på kun fem måneder, sier Bratseth.

De første leilighetene i prosjektet har overtagelse først om to år.

– Det har vært en fantastisk respons. Det er ingen andre prosjekter i Bjørvika som kan måle seg i antall salg på så kort tid, sier eiendomsmegleren, som har jobbet med flere prosjekter i området.

De andre prosjektene i Bjørvika har hatt færre leiligheter, så salgstallene er også naturlig høyere for Clemenskvartalet.

IKKE FERDIG: De første leilighetene i Clemenskvartalet skal stå klare i begynnelsen av 2023. Vis mer byoutline Oslo S Utvikling/ Rift

Les også Så få Oslo-boliger har visning: – Kan ikke huske å ha sett slike tall

– Heftige budrunder i bruktmarkedet

Bratseth mener en av de viktigste grunnene til salget er at flere har vært i Bjørvika det siste året, med nye kafeer og områder man kan oppholde seg i.

– Vi har også truffet markedet og det er kompakte leiligheter. Det er mindre leiligheter og stykkprisen er lavere for å komme seg inn i Bjørvika, sier Bratseth.

Han mener også at lave renter og lavt tilbud i både brukt- og nyboligmarkedet spiller inn.

– Mange har vært med i heftige budrunder i bruktmarkedet og velger heller nybygg litt frem i tid enn å sprenge banken for en leilighet med lavere kvalitet, mener Bratseth.

E24 har nylig skrevet om «ville tilstander» i bruktboligmarkedet. Boligeiere har fått kuppebud på en halv million over prisantydning, men endt opp med å få enda mer etter normal budrunde.

Les også Kastet seg på kuppe-trend: – Kunne godt solgt uten megler

Eiendomsmegler Lars Bratseth i Røisland & Co. Vis mer byoutline Katrine Lunke

«Symptom» på boligmarkedet

– Kupping viser at det er for få boliger i markedet, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene om Oslo-markedet.

Han er ikke overrasket over at folk kjøper boliger i nye prosjekter.

Administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

– Det kan være et veldig attraktivt og flott prosjekt, men det er veldig skremmende når tallene blir så store, sier Jæger, som har fått fremlagt salgstallene for Clemenskvartalet-prosjektet.

– Det viser at det kommer for lite boliger på markedet.

Jæger kaller høye salgstall for nye boliger et symptom på det som skjer i boligmarkedet i Oslo.

– Oslo er sykt for tiden. Det at vi har den prisveksten vi er inne i nå gjør meg ordentlig bekymret for situasjonen i boligmarkedet, sier Jæger.

Onsdag viste tall fra Eiendom Norge at boligprisene steg 3,2 prosent fra desember til januar.

– Når det er en sånn prisvekst er det mange som ikke kommer inn på boligmarkedet, sier Jæger og peker på at mange unge som vil kjøpe alene er stengt ute av boligmarkedet.

Les også Beregning: En sykepleier kan kun kjøpe 1 av 40 boliger i Oslo

Et knapphetsgode

Eiendomsmegler Bratseth mener det ikke er nok tomter for nye boliger til å dekke etterspørselen.

– I perioder med veldig sterk etterspørsel henger ofte tilbudssiden etter, hovedsakelig på grunn av at tempoet for regulering av boliger er altfor lavt og har vært det over tid, mener han.

Særlig for dem som vil bo sentralt i hovedstaden er det mangel på nye leiligheter, påpeker Bratseth.

– Nye boliger med sentral beliggenhet vil alltid være et knapphetsgode i en såpass stor by som Oslo, sier eiendomsmegleren.

Jæger mener politikerne i Oslo og nasjonalt må på banen, og at det blant annet må bygges flere små leiligheter som kan dekke behovet for dem som bor alene.

– Det første som må gjøres for å løse boligsituasjonen er at politikerne erkjenner at dette er et problem, sier Jæger.

Les også Boligbyggingen falt til finanskrise-nivåer i 2020

Publisert: Publisert: 8. februar 2021 19:25 Oppdatert: 8. februar 2021 19:44