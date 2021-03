Olsen tror renten vil dempe boligprisgaloppen: – Følger utviklingen nøye

Lav rente, begrenset boligtilbud og corona-effekter har vært bensin for boligmarkedet, ifølge Norges Banks analyse. Men fremover vil det bli endringer i alle de tre prisdriverne, venter sentralbanksjefen.

VARSLER HØYER RENTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt renten uendret torsdag, men i andre halvår kan den første rentehevingen komme. Vis mer byoutline Torstein Bøe, NTB

– Så sterk boligprisvekst som vi har opplevd nå, siden forsommeren i fjor, den tror vi er midlertidig, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

Boligprisene har skutt fart etter at Norges Bank satt styringsrenten til null i møtet med coronakrisen.

Men prisveksten vil etter hvert dempes, og de neste årene ligger det an til «nokså lav» boligprisvekst, antar sentralbanken i sin nye pengepolitiske rapport torsdag.

– Vi tror fortsatt på vekst i boligprisene, men klart mer avdempet enn det vi har hatt den siste tiden, sier Olsen.

Han holdt som ventet styringsrenten uendret torsdag, men varsler samtidig at lånekostnadene gradvis vil øke fra andre halvår i år.

Det vil også bidra til at boligprisveksten avtar neste år, ifølge sentralbanksjefen.

Norges Bank om boligprisene Sentralbankens nye prognose er at boligprisene være 10,1 prosent høyere i 2021 enn i 2020.

I 2022 blir prisveksten redusert til 3 prosent, ifølge anslaget.

Norges Bank venter at prisveksten i 2023 blir på 1,2 prosent og 2,2 prosent i 2024. Vis mer vg-expand-down

Coronaeffekter i boligmarkedet

Sentralbankens analyser av boligprisveksten viser blant annet at begrenset boligtilbud i sentrale strøk er en viktige driver, i tillegg til den lave renten.

Analysen viser også økt appetitt på bolig under coronapandemien, både her hjemme og i andre land, ifølge Olsen.

– I coronatider har det skjedd et skift i forbruksmønsteret, som vi kanskje alle har vært med på, i retning av økt boligkonsum. Herunder økt etterspørsel etter boliger av ulike typer.

Ifølge sentralbanksjefen er det imidlertid duket for endringer i alle disse tre boligfaktorene.

Nyboligsalget er på vei opp. Det gir forventninger om økt boligbygging fremover, ifølge Norges Bank.

– Slik vi ser bildet nå vil renten komme opp fra andre halvår i år. Boligbyggingen har økt. Boliginvesteringene i våre anslag øker med fire- fem prosent per år, sier Olsen.

– Og dette skiftet i forbruksmønster er i prinsippet et engangsskift slik vi vurderer det. Og coronapandemien, den må gå over. Det må vi tro på, sier han.

Resultatet er lavere prisvekst fra 2022, hvis Norges Bank får rett.

Prishopp «har økt sårbarheten i boligmarkedet»

De siste boligpristallene har vist en fortsatt sterk oppgang. I Oslo var boligprisene drøyt 15 prosent høyere i februar enn i februar i fjor, mens årsveksten for hele landet var rett under ti prosent.

Prisene har steget mer enn det Norges Bank trodde. Olsen avviser at sentralbanken har undervurdert effekten av nullrenten.

– Det er snarere slik at vi er helt klar over at renten virker gjennom noen kanaler. Noen er usikre i tider som dette. Men vi var ganske trygge på at enda lavere rente enn vi hadde, og nedsettelse av renten til null, at det vil kunne stimulere økonomien, ikke minst boligmarkedet. Det var vi helt klar over, sier han.

Olsen sier også at det er usikkerhet om utviklingen. I den nye rapporten skriver sentralbanken at «den sterke boligprisveksten det siste året har økt sårbarheten i boligmarkedet og med det risikoen for et fremtidig prisfall».

– Der ligger det også et risikobilde som vi erkjenner, og som kan være opphav til bekymringer, sier sentralbanksjefen.

– Vi følger utviklingen i boligmarkedet nøye fremover også, sier han.