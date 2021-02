Solberg åpen for å senke taket på coronastøtte

Statsminister Erna Solberg (H) er «ikke fremmed» for å senke den maksimale grensen for hvor mye coronastøtte et konsern kan få utbetalt.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner under fremleggingen av regjeringens perspektivmelding nylig. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB

NTB

Solberg uttaler dette til Klassekampen, som har dokumentert at 25 konsern har fått 29 prosent av krisestøtten til nå, mens resten er fordelt på over 32.000 selskap.

– Vi er ikke uenige i at det kan være et noe lavere tak fremover, sier hun.

Samtidig vektlegger statsministeren at tildelingen har fulgt kriteriene satt av Stortinget.

– I kompromisset i Stortinget økte vi grensen på toppen. Regjeringen foreslo en noe lavere grense enn det som ble resultatet. Det betyr at vi opprinnelig mente at de største konsernene skulle få litt mindre, at de skulle ta litt mer av regningen selv, sier Erna Solberg.

Hun poengterer imidlertid at de store konsernene sysselsetter mange.

– Du kunne ha valgt å gjøre det på en annen måte og spørre hvor mye de får per person de egentlig sysselsetter. Da hadde du kanskje fått et annet bilde, sier statsministeren.

