Kaos og køer for å komme inn og ut av landet

Vegtrafikksentralen melder om lange køer på de åpne grenseovergangene mot Sverige, mens det lørdag morgen var lange køer på Oslo lufthavn etter gjenåpningen.

Det har vært køer inn til Norge flere dager denne uka langs grenseovergangene mot Sverige. Køproblemet vedvarer nå i helgen. Vis mer byoutline Torstein Bøe / NTB

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

En kvinne sa ved 6-tiden lørdag til NRK at hun hadde stått en og en halv time i kø for innsjekk på Oslo lufthavn.

Pressevakt Caroline Marie Nilsen i Avinor bekrefter at køene var lange lørdag morgen. Det er per dags dato ikke mulig å sjekke inn på automatene fordi alle passasjerene som skal til utlandet, må sjekkes manuelt.

Pressesjef Jon Eckhoff i SAS bekrefter at deres passasjerer måtte stå i lang kø for innsjekk lørdag morgen. Han viser til at det er streng dokumentkontroll og sier det går fortere dersom passasjerene har dokumentene forberedt.

Les også Private helseaktører forbereder seg på testrush i juli: Ansetter flere hundre

Køer langs svenskegrensa

Politiet meldte fredag at de skulle ta grep for å redusere køen ved grenseovergangen ved Svinesund, men Vegtrafikksentralen øst melder om fortsatt lange køer også her.

– Det er lange køer på de åpne grenseovergangene. Toll og politiet melder at i hovedsak er grunnen til køene at mange som passerer grensen til Norge, ikke har fylt ut innreiseregistreringsskjemaet før ankomst til Norge, skriver de på Twitter lørdag ettermiddag.

Også de oppfordrer folk til å ha dokumentene sine i orden og bruke ventetiden på nettopp å fylle ut dette skjemaet slik at det ikke blir kø.

Tiltakene på Svinesund skal i hovedsak avhjelpe transporttjenestene og andre som har nødvendige ærender i Sverige. Disse har fått en egen bro de kan krysse.

Solberg: Bør være glad i kø

Reiserådene for nordmenn endres fra 5. juli, men det er fortsatt strenge krav til dokumentasjon både ved utreise fra og hjemkomst til Norge. Mange land har også fortsatt restriksjoner.

Statsminister Erna Solberg (H) sa på pressekonferansen fredag om gjenåpningen av Norge at man burde forvente kø hvis man skal reise i sommer.

– Etter alle solemerker er det sånn at hvis du skal ut og reise i sommer, så bør du være glad i kø når du kommer tilbake. Ta med deg godt humør og husk at den køen er der av hensyn til helsetilstand, åpenheten og jobbene til folk i Norge, sa Solberg.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at det trolig vil være trøblete å reise inn og ut av Norge i hvert fall fram til starten av juli.

– Det vil nok være trøblete i hele Europa nå tror jeg å reise rundt fram til man finner ut hvordan man skal løse dette, men i starten av juli vil man nok finne ordninger på dette som gjør det lettere, sier han.