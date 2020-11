Regjeringspartiene og Frp enige – dette er den nye krisepakken

I den nye krisepakken fjernes flypassasjeravgiften for hele 2021. Her er tiltakene som skal redde coronarammede bedrifter og kommuner.

Publisert: Oppdatert: 16. november 2020 19:26 , Publisert: 16. november 2020 17:52

Etter å ha forhandlet siden forrige uke har regjeringspartiene og Frp mandag kveld kommet til enighet om den nye krisepakken.

Krisepakken som ble presentert tirsdag i forrige uke var på 17,7 milliarder i ulike tiltak. Den nye pakken er utvidet med 4,4 milliarder kroner.

– Når staten pålegge strenge smitteverntiltak er det også viktig at staten stiller opp for dem som blir hardt rammet av det, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug under fremleggelsen av krisepakken klokken 19.

Støtteordningen for bedrifter som mister inntekt forbedres kraftig, lavmomsen blir halvert frem til 1. juli og fritaket for flypassasjeravgiften videreføres ut hele 2021.

Også ordningen med utsatt skatt for bedrifter som sliter blir forlenget. Partiene er samtidig enige om å sette av til sammen 400 millioner kroner for å bekjempe ensomhet blant eldre.

Dette er tiltakene:

Støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt: Partiene er enige om å øke kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021.

Samtidig økes maksimaltaket fra 50 til 80 millioner kroner . Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar - dersom smittesituasjonen tilsier det

Utsatte grupper: Forlenge særordningen for permitterte lærlinger og justere opp potten til å bekjempe ensomhet blant eldre til 400 millioner

Kultur, evnet og reiseliv: Utvide den midlertidige støtteordningen for publikumsåpne arrangementer slik at den dekker arrangementer med 350 eller flere deltagere. Sette av 350 millioner kroner til styrking av omstillingsordningen for reiselivet basert på eventbransjens behov

Statlig lånegaranti: Forlenge ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021 og øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen fra 40 % til 60 %

Pakkereiser: Regjeringen skal komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021

Luftfart: Justere opp summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 til totalt 2 milliarder kroner og sette av 35 millioner kroner i kompensasjon til Torp lufthavn. Forlenger det midlertidige fritaket for flypassasjeravgiften ut 2021. Regjeringen skal utarbeide et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner, blant annet Torp og Haugesund, kan sikres videre drift i 2021. Videre skal Regjeringen skal komme med forslag til tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp

Skatt og avgift: Videreføre den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021 og utsette oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april. Regjeringen skal og vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger. Noen andre viktige tiltak foreslått i regjeringens tiltakspakke, som også Frp stiller seg bak:

7,3 milliarder i kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien

En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av coronapandemien for perioden september 2020 – februar 2021. Den forsterkes

1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr

Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstagere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved coronarelatert fravær frem til 31. mars 2021

Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021

En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell

Støtteordning for publikumsåpne arrangementer

Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter

Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til coronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021

Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene

Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte

– Nok en gang har Fremskrittspartiet forbedret og styrket krisepakkene i Stortinget. Det har vært helt nødvendig av hensyn til folks arbeidsplasser og norske bedrifter. Kraftige avgiftsreduksjoner og mer penger for å kompensere de inngripende tiltakene til regjeringen som følge av pandemien har vært helt avgjørende for å komme til enighet, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Det har vært viktig for Høyre, Venstre og KrF å lande denne enigheten raskt, slik at alle norske jobber og bedrifter som sliter nå, får vite hva de kan forholde seg til. Vi ønsker å gi mest mulig forutsigbarhet i en usikker tid. Jeg er glad for at Frp har vært konstruktive, vist kriseforståelse og stort engasjement for å enes om løsninger som vil sørge for at flere fortsatt vil ha en jobb å gå til, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H).

Les også: Krisepakken: Disse endringene krever Frp

Her er hovedpunktene i pakken som ble lagt frem forrige uke:

6,2 milliarder kroner til kommunene, som skal kompensere for merutgifter og mindreinntekter under coronakrisen.

1,05 milliarder kroner i kompensasjon til fylkeskommunene.

5 milliarder kroner til en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall fra september 2020 til februar 2021.

En milliard kroner til helsesektoren, inkludert 771 millioner kroner til et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr, 110 millioner kroner til legemidler mot migrene og 80 millioner kroner til praksiskompensasjon for fastleger.

Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstagere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som har coronafravær foreslås videreført til 31. mars 2021. Det skal koste en milliard kroner i 2021.

En milliard kroner til midlertidig flyrutekjøp i 2021.

Videreføring av høyere dagpengesats frem til 31. mars 2021, noe som er anslått å koste 700 millioner kroner i 2021.

Kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell. Det blir satt av 480 millioner kroner.

300 millioner kroner til en støtteordning for arrangementer som er åpne for publikum.

250 millioner kroner til ordningen for bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter.

Videreføring av midlertidig regelverket for omsorgspenger under coronapandemien frem til 30. juni 2021. I tillegg får foreldre doble kvoter med omsorgspenger i 2021. Dette vil koste 195 millioner kroner i 2021.

158 millioner kroner til tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene.

Etablering av en ordning med karantenehotell ved større flyplasser og grensepasseringssteder for å hindre importsmitte. Dette vil koste 120 millioner kroner.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) ble kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere besluttet videreført ut 2020. Kompensasjonen for desember 2020 utbetales i januar 2021, noe som gir en anslått kostnad på 100 millioner kroner i 2021.

Saken oppdateres.

Les også Skjønnhetsbransjen lider under strenge tiltak – avbestillingene renner inn

Her kan du lese mer om Coronaviruset Næringsliv Solberg-regjeringen Sylvi Listhaug Luftfart