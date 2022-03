Vedum bekrefter krisepakker

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bekrefter overfor VG at regjeringen fredag vil presentere en omfattende kriseplan blant annet knyttet til beredskap, sanksjoner, forsvar og flyktningesituasjonen.

Finansminister Trygve Slagvsold Vedum (Sp).

– Ja, vi har bestemt oss for en bred satsning innenfor en rekke av disse områdene. Det gjelder folks trygghet i utrygg situasjon med krig i Europa

Fredag morgen kl 09 skal statsminister Jonas Gahr Støre redegjøre i Stortinget om tiltakene. Deretter er det kalt inn til pressekonferanse, etter planen klokken 11.15 fredag.

På denne pressekonferansen vil også forsvarsminister Odd Roger Enoksen, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl delta.

Ukjent hvor mye som er satt av

Det var NRK som først skrev om at det kommer krisepakker på flere områder fredag. Onsdag bekreftet forsvarsministeren overfor VG at regjeringen har besluttet å styrke forsvaret, og at dette offentliggjøres fredag.

Det er ikke kjent hvor mye midler som er satt av.

Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunaldepartementet har allevært involvert i arbeidet med pakken, skriver NRK.

Regjeringen har denne uken sittet i budsjettkonferanse om neste års statsbudsjett. Som statsministeren varslet i et intervju med VG før helgen, vil budsjettarbeidet bli preget av de usikre tidene, og at man så et klart behov for å bruke mer penger på beredskap og forsvar.

Dette gjør at flere av de satsingene regjeringen varslet i sin politiske plattform fra Hurdal i fjor høst, nå må skyves på, bekreftet Støre.