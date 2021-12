Sjeføkonom ber Norges Bank utsette renteheving: – Tidspunktet er ikke riktig nå

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener usikkerheten om viruset og en «alvorlig situasjon for tjenestesektoren» bør utsette renteheving.

BER NORGES BANK AVVENTE: Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen. Vis mer

– Hadde det ikke vært for omikron-viruset skulle renten blitt satt opp. Men jeg blir veldig overrasket hvis renten blir satt opp. Jeg tror ikke Norges Bank setter opp renten på torsdag. De burde ikke gjøre det.

Det sier sjeføkonom og forvalter Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management til E24.

Norges Bank varslet senest for en måned siden at renten trolig skulle opp ved rentemøtet torsdag denne uken.

Økonomene har vært nærmest skråsikre på denne rentehevingen, men etter pandemiens forverring har tvilen meldt seg.

Wilhelmsen begrunner synet med at han mener Norges Banks forutsetninger for en renteheving er brutt med den siste utviklingen i coronasituasjonen.

Mandag kveld la regjeringen frem enda en innstramming i smitteverntiltakene, som rammer bransjer som kultur og uteliv hardt.

Tirsdag morgen kommer regjeringen med nye økonomiske støttetiltak til næringslivet.

– Forutsetningen holder ikke

Wilhelmsen viser til at Norges Banks renteplan var basert på en prognose om at alle voksne hadde fått tilbud om vaksine, utsikter til gjenåpning av samfunnet og at smitteverntiltakene kunne avvikles.

– Da kommer vi til å få et skikkelig økonomisk oppsving. Da kan renten begynne å settes opp.

Norges Banks renteplan Sentralbanken hevet styringsrenten fra null til 0,25 prosent i september. Planen videre, den såkalte rentebanen, var en ny heving til 0,5 prosent i desember. Prognosene fra september indikerte ytterligere tre hevinger neste år, med en rentetopp på 1,75 prosent ved utgangen av 2024. Vis mer

Sentralbanken hevet også styringsrenten i september, med en plan om en ny heving i desember.

– Bak den uttalelsen lå en forutsetning om at det ikke skulle blir gjennomført nye nasjonale tiltak. Men den forutsetningen holder ikke, fordi det har blitt innført nye nasjonale tiltak.

– Det er en alvorlig situasjon for tjenestesektoren. Men det er også sånn at det skaper en stor usikkerhet. Vi vet lite om dette viruset, sier Wilhelmsen.

Andre venter fortsatt renteheving. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank «holder en liten knapp på renteøkning torsdag», ifølge et notat tirsdag morgen.

«Norges Bank bør fortsette prosessen med normalisering av pengepolitikken ved å øke renten med 25 bp. (0,25 prosentpoeng, journ.anm.) og signaliserer en ny renteøkning i mars», skriver han.

– Lurt å ta en pause

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 tror på en utsettelse av rentehevingen til januar.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank1. Vis mer

– Samtidig vil de nok være tydelige på at renten skal opp, men at usikkerheten nå er så stor at det er lurt å ta en pause og ikke skape nye bekymringer før man vet hva som skjer.

– Mange mindre bedrifter, spesielt innen reiseliv og restauranter har hatt et tungt år og hadde håpet at juleaktiviteter skulle være redningen. Vi må nok påregne at mange vil få problemer og at det blir en del konkurser, sier Holvik.

Holvik understreker at det er svært vanskelig å vurdere effektene av de nye tiltakene på økonomien samlet sett.

– Norges Bank har ventet en kraftig forbruksvekst neste år, men hvis folk nå blir urolige og bekymrer seg for hva som skjer fremover, i kombinasjon med høye strømpriser, kan den usikkerheten påvirke atferden mye mer enn vi tror, og det samme gjelder bedrifter.

Venter fortsatt renteoppgang neste år

Wilhelmsen understreker at det ikke er sikkert at konsekvensene for økonomien blir veldig store. Han mener at Norges Bank fortsatt bør ha en prognose om at renten skal opp. Han venter selv fire renteøkninger i løpet av neste år.

– Dette er ikke noe som endrer det. Renten skal opp i løpet av 2022. Men tidspunktet er ikke riktig nå, når vi får en nedstenging og vi har den usikkerheten. Det vil være riktig av Norges Bank og vente og se.

Wilhelmsen peker på rentemøtet i mars som en ny mulighet for Norges Bank å sette opp renten.

– Januar blir kanskje for tidlig, men kan ikke være noe farlig å vente til mars med den situasjonen vi er i nå. Det er ikke noen stor tabbe å vente, sier han.