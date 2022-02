Boligprisene steg rekordsterke 4,8 prosent i Norge i januar

Årets første måned ga som vanlig boligprisvekst her til lands, tallene viser sterkeste januar noensinne.

Boligprisene steg nominelt 4,8 prosent her til lands i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene i januar med 2,1 prosent, viser de ferske tallene fra Eiendom Norge.

– Det er normalt at boligprisene stiger mye i januar, kjent som den såkalte januareffekten. Men oppgangen i boligprisene i januar i år er den sterkeste i boligprisstatistikkens historie, og oppgangen er bredt forankret i hele landet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

De siste 12 månedene har boligprisene steget 6,8 prosent det siste året.

I Oslo steg boligprisene nominelt med 4,7 prosent forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisveksten 2,9 prosent i hovedstaden.

Januar er normalt årets sterkeste boligmåned.

– Oppsideoverraskelse, ja! Det har i forkant kommet sterke OBOS-tall også, og en uvanlig lav tilbudsside i januar har nok bidratt til dette hoppet, skriver Handelsbanken som en umiddelbar reaksjon på Twitter.

Få boliger på markedet

Den rekordsterke prisveksten på landsbasis henger sammen med at det har vært færre boliger til salgs enn til vanlig.

– Det sterke oppgangen må sees i sammenheng med tilbudssiden i boligmarkedet. Det var få boliger på markedet ved inngangen til året og det er en betydelig nedgang i antall nye boliger på markedet i januar sammenlignet med tidligere år. Antall usolgte boliger ligger på et markant lavere nivå enn i januar 2017, da boligmarkedet kokte, sier Lauridsen.

Det ble solgt rundt 5.400 boliger i Norge i januar i år. Det er 22 prosent færre enn samme måned i 2021, ifølge Eiendom Norges. Det ble også lagt 13 prosent færre boliger for salg.

Flere venter at boligprisveksten vil dempe seg noe i år, og at markedet vil normalisere seg. Før jul satt Norges Bank opp styringsrenten til 0,5 prosent, og sentralbanken har varslet at neste renteheving sannsynligvis kommer i mars. Både DNB Markets og Nordea tror renten skrus opp fire ganger i 2022.

Eiendom Norge venter at boligprisene stiger 4 prosent i 2022, og at Oslo får en svakere utvikling enn de andre store byene.

I desember falt boligprisene 1,3 prosent her til lands, som er normalt for den tiden av året. Totalt for hele 2021 steg prisene 5,2 prosent. Det ble også kjøpt og solgt rekordmange bruktboliger i fjor.

Oslo skilte seg ut med lavest boligprisvekst blant de store byene i 2021 på 2,2 prosent. Det innebar at hovedstaden hadde realprisnedgang i fjor.