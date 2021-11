DNV kjøper nederlandsk selskap – danner verdens største cybersikkerhetsaktør

DNV satser tungt på cybersikkerhet, og svelger hele det nederlandske selskapet Applied Risk.

Trond Solberg og Liv Hovem i DNV forteller til E24 om store vekstplaner innen cybersikkerhet. Vis mer

– Vi ser at digitale trusler mot industriell infrastruktur øker, sier Trond Solberg, daglig leder i DNV Cybersecurity, til E24.

– Derfor satser DNV nå tungt på industriell cybersikkerhet. Oppkjøpet av Applied Risk er første steget i en langsiktig strategi å vokse innen feltet.

Amsterdam-baserte Applied Risk ble grunnlagt i 2012, og har i underkant av 50 ansatte som jobber med cybersikkerhetsløsninger for industrielle sektorer.

De vil ikke ut med hva de har betalt for nederlenderne.

– Oppkjøpet passer godt med DNVs formål om å sikre liv, miljø og verdier, sier Liv Hovem, sjef for DNV Akselerator, til E24.

– Ved å satse på cybersikkerhet vil vi hjelpe våre kunder til å håndtere den økende digitale risikoen.

Hun forteller at de søkte etter aktører i geografier nære Norge, fordi det er enklest å jobbe i hjemmemarkeder.

– Vi fant raskt tonen med Applied Risk. De sammenfaller med oss både innen kultur og hvilken profil de ansatte har, sier Hovem.

Med sammenslåingen dannes, ifølge selskapene selv, verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør.

Applied Risk og DNV vil operere sammen under DNVs merkenavn.

DNV har tilstedeværelse i over 100 land og hovedkontor i Norge. Vis mer

Ambisjon om betydelig vekst

DNV har en ambisjon om betydelig vekst innen cybersikkerhet.

– Vi planlegger at DNV i sin helhet skal vokse 45 prosent de neste fem årene, og at cybersikkerhet skal vokse 10-15 ganger i løpet av samme periode, sier Hovem.

Applied Risk jobber spesifikt med industriell cybersikkerhet, altså for å forhindre digitale angrep på industriell infrastruktur. Det er altså ikke det samme som informasjonssikkerhet.

– Konsekvensene av digitale angrep på it-systemer kan du som oftest måle i kroner og øre. Angrep på industriell infrastruktur kan derimot få langt større konsekvenser, som å sette liv i fare, forklarer Solberg.

Solberg presiserer at DNV på sikt skal utvikle et holistisk cybersikkerhetstilbud til sine kunder, selv om de i første omgang satser på industriell cybersikkerhet.

Fakta om DNV Tidligere Det Norske Veritas, og inntil nylig DNV-GL.

Et verdensomspennende rådgivingsselskap med 12.000 ansatte som arbeider med verifikasjon, revisjon og risikostyring.

Har hovedkontor på Høvik.

Selskapets historie går tilbake til 1864.

Har virksomhet innen maritim næring, olje og gass, fornybar energi, sertifisering og digitale løsninger. Vis mer

I pressemeldingen skriver DNV at industriell infrastruktur som vindparker, olje- og gassfelt, skip, fabrikker eller medisinsk utstyr nå har en høyere risiko for å bli utsatt for nye former for cyberangrep, ettersom kontrollsystemene deres blir stadig mer sammenkoblet.

– Dette setter verdier, miljøet og til og med liv i fare, sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV, i pressemeldingen.