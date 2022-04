Olav Thon (98) går av som konsernsjef i Olav Thon Gruppen

Olav Thon bekrefter fredag formiddag til VG at han går av som konsernsjef i Olav Thon Gruppen.

GIR SEG: Olav Thon går av som konsernsjef.

Olav Thon er født 29. juni 1923. Han kommer fra en fjellgård i Ål i Hallingdal hvor han hadde ansvar for kuer, sauer og geiter

Historien om den unge mannen som kom til hovedstaden med noen reveskinn og slo seg opp på pels og eiendom er velkjent.

I 2019 giftet Thon seg med Sissel Berdal Haga, 30 år etter at de traff hverandre. I et lengre intervju med VG fortalte det kommende ekteparet at de fortsatt jobbet 40 timers uke.

Og under corona-krisen jobbet de side om side på kjøkkenbordet.

– Olav er veldig aktiv og besluttsom. Han tar alle avgjørelser. Vi har fulle dager og fryder oss. Vi synes at det er mye å få gjort, sa Sissel, som nå er 81, i et intervju med VG i 2020.

Året før, i forbindelse med at de giftet seg, fortalte Sissel at Olav var en kremmer fra første stund.

– Olav var en kremmer fra han var ørliten. Da han var i førskolealder, bestilte han julekort uten at foreldrene visste om det som han så gikk rundt og solgte, fortalte Sissel i intervjuet med VG i 2019.

I intervjuet kom det også frem at det er Olav som lager hverdagsmiddagene mens Sissel trår til når det er fest.

– Han synes det er hyggelig og jeg synes jeg har laget nok middager i mitt liv og vil heller sporte, strikke, sy eller skrive, sa Sissel i 2019.