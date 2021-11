Kraftig strømprishopp i Sør-Norge mandag

Strømprisen stiger til det høyeste nivået siden rekorden i oktober. – Blir mye av denne type pris utover vinteren, sier analytiker.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det blir ingen billig start på novembers siste uke. Mandag gjør strømprisen et nytt hopp i Sør-Norge.

Én kilowattime vil i snitt koste 1,24 kroner i store deler av Sør-Norge mandag, ifølge strømbørsen Nord Pool. Prisen inkluderer ikke nettleie, avgifter og andre påslag fra strømselskapene.

Det er den høyeste snittprisen siden 19. oktober da én kilowattime i snitt kostet rekordhøye 1,43 kroner.

Fra tidlig morgen stiger strømprisene kraftig. Mellom klokken 8 og 9 kommer toppen på 2,28 kroner per kilowattime.

Men fra toppen går det også raskt nedover igjen. Allerede ved lunsjtider er strømprisen tilbake under dagens snittnivå, noe som vedvarer utover ettermiddagen og kvelden.

De siste månedene har strømprisene vært betydelig lavere i Trøndelag og Nord-Norge, noe som fortsatt er tilfellet mandag. Nordover i landet er snittprisen på 15–17 øre per kilowattime.

Dyr strøm ut vinteren

– Det er kjempehøyt sammenlignet med tidligere år, men når jeg ser fremover blir det mye av denne type pris utover vinteren, sier Sigbjørn Seland, sjefanalytiker i Storm Geo.

Han tror nivået i morgen vil være snittprisen fra nå og frem til mars.

Sigbjørn Seland, sjefanalytiker hos StormGeo

– Det er dyrt. Vi har aldri hatt så høye priser i Sør-Norge over såpass lange perioder, sier Seland.

Han peker på kulden som utslagsgivende for prishoppet i morgen.

– Det er væromslag, det har blitt kaldere, og i morgen blir det enda litt kaldere. Da øker forbruket betydelig.

Været gir også mindre vind til vindmøllene som kunne hjulpet på med mer kraftproduksjon

Eksporten trekker opp prisen

– I tillegg er det kjempehøye priser på strøm i landene rundt oss. Da er det full eksport ut av Sør-Norge stort sett alle timer, og det trekker opp prisene, sier Seland, som peker på at prisen i Tyskland er rundt én krone dyrere per kilowattime.

Resten av Europa påvirkes også av ekstraordinært høye priser på kull og gass, som ofte blir brukt til å produsere strøm på vinterstid.

Væromslaget gir mindre vind i seilene for vindmøllene, ifølge kraftanalytikere.

Ole Tom Djupskås, kraftanalytiker i London Stock Exchange Group (LSEG), peker på de samme faktorene bak morgendagens prishopp.

– Det vil være i snitt være 1,5 minusgrad i morgen tidlig i Norden. Sammen med det får vi høy eksport til Tyskland, Nederland og England på grunn av veldig høye priser der, sier Djupskås.

I tillegg peker Djupskås på at vannføringen er på vei nedover nå som det blir kaldere være og mindre nedbør.

Tiltak

De høye strømprisene denne høsten har fått politikerne til å ta grep. Dette inkluderer blant annet en ekstraordinær tildeling på 195 millioner kroner i bostøtte til de som har minst.

I tillegg foreslo Solberg-regjeringen i statsbudsjettet for 2022 å redusere elavgiften med 1,5 øre per kilowattime. Kuttet ble videreført i Støre-regjeringens tilleggsproposisjon, i tillegg til at den nye regjeringen ønsker å kutte avgiften med rundt 48 prosent i månedene januar, februar og mars. Totalt vil forslaget koste staten 2,9 milliarder kroner om det blir vedtatt av Stortinget.

Regjeringen sitter i disse dager i forhandlinger om budsjettet med SV. I sitt alternative budsjett valgte SV å ikke ta med «vinterkuttet» Støre-regjeringen har foreslått.