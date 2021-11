Etter høstens strømsjokk: Forventer 2,3 milliarder mer i Statkraft-utbytte

Ifølge Næringsdepartementets analyser kan staten nå forvente nesten 10 milliarder kroner i utbytte fra Statkraft neste år.

Det går frem av budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I Solberg-regjeringens siste statsbudsjett, som ble presentert i midten av oktober, beregnet Nærings- og fiskeridepartementet at Statkraft vil betale 7,4 milliarder kroner i utbytte neste år.

Neste års utbytte er basert på regnskapsåret 2021, altså inntektene Statkraft får i år.

Etter høstens heftige strømpriser har næringsdepartementet gjort oppdaterte analyser av hvor stort utbyttet kan bli. Statkraft er heleid av staten, så hele utbytteutbetalingen vil gå rett i statskassen.

– Bygger på utbyttestrategien

Det oppdaterte anslaget beløper seg til 9,7 milliarder kroner – opp 2,3 milliarder kroner fra beregningen i Solberg-regjeringens budsjett.

– Dette er i tråd med vedtatt utbyttepolitikk, sier Frode Jacobsen.

Han sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

– Hvor betydningsfullt har disse ekstramilliardene vært når partiene har vedtatt omprioriteringer?

– Jeg skal ikke begi meg ut på noen analyse om det. Denne informasjonen ble gitt finanskomiteen i går, for det er viktig at Stortinget er kjent med informasjonen. Ekstrautbyttet kommer som følge av oppdaterte analyser og bygger på Statkrafts langsiktige utbyttestrategi. Dette er ikke et tiltak for å saldere budsjettet, sier Frode Jacobsen.

Utbyttet utbetalt i år, for 2020, er på 3,7 milliarder kroner. I fjor var strømprisene lave.

Viser til iverksatte tiltak

Statkraft er landets største kraftprodusent. Selskapet håver inn på dagens høye strømpriser.

I tredje kvartal leverte det tidenes høyeste driftsresultat. Det kom på 4,6 milliarder kroner, opp 3,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

De siste dagene har strømprisene satt stadig nye rekorder. Frp er blant dem som krever politiske tiltak.

– Med 2,3 milliarder ekstra fra Statkraft, kan det norske folk da forvente seg noen flere avhjelpende tiltak, Frode Jacobsen?

– Jeg skal ikke foregripe det. Budsjettenigheten inneholder en betydelig reduksjon i elavgiften og regjeringen har fulgt opp med økt bostøtte til høye strømutgifter. Her er det allerede iverksatt tiltak som vil bedre den nåværende situasjonen, sier han.

