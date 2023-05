Markant kronesvekkelse

Den nedadgående trenden for en stadig svakere norsk krone fortsetter. Nå kommer svekkelsen særlig mot den amerikanske dollaren.

Den norske kronen har svekket seg mot viktige valutaer som dollaren og euroen de siste månedene. Torsdag svekker kronen seg for tredje dag på rad mot andre store valutaer.

Ved 15-tiden koster én dollar 10,89 kroner, etter en svekkelse på 12 øre siden midnatt. Man må tilbake til høsten i fjor for å finne en så svak krone mot dollar.

I løpet av de tre siste dagene har én dollar blitt hele 30 øre dyrere.

Én euro koster samtidig 11,74 kroner, rundt syv øre mer enn ved midnatt. Kronen har likevel styrket seg noe mot den europeiske valutaen siden den var på sitt svakeste i starten av mai.

Ved årsskiftet kostet det til sammenligning 10,49 kroner for én euro, og 9,80 kroner for én dollar.

Den svake kronekursen bidro til at oljefondet torsdag morgen nådde 15.000 milliarder for første gang.

– Generell usikkerhet

De siste månedene har forklaringene vært mange på hvorfor kronen stadig har svekket seg.

– Det finnes ikke én forklaring på fallet i kronekursen. Det er flere ting i samspill. Det er generell usikkerhet på vegne av verdensøkonomien, med renteøkningene vi har sett det siste året. Lavere oljepris rammer også kronekursen, sa Dane Cekov, valutastrateg i Nordea, til E24, tidligere i måneden.

Et fat nordsjøolje (brent spot) koster ved 15-tiden torsdag 76,28 dollar fatet. Dermed har oljen falt i overkant av elleve prosent siden nyttår. På det meste har et fat kostet 89 dollar i år.

Oljekartellet Opec trappet tidligere i vår ned produksjonen i et håp om å presse prisen opp, men har ikke lykkes.

Kutter i kronesalget

I slutten av april besluttet Norges Bank at det daglige kronesalget, også omtalt som vekslingen, skal kuttes med ytterligere 100 millioner kroner, til 1,4 milliarder kroner per dag i mai. Det var mindre enn analytikere ventet på forhånd, og beslutningen førte til et markant kronefall.

I april ble kronesalget nedjustert med 200 millioner til 1,5 milliarder kroner per dag.

Ifølge en analyse fra Nordea Markets vil kronen svekke seg enda mer. Meglerhuset venter at euroen vil koste over 12 kroner innen kort tid.