Borten Moes advokat: – Ikke en innsidesak

Ola Borten Moes advokat Fredrik Berg mener den tidligere statsråden ikke har gjort noe straffbart.

UNDERSØKES: Ola Borten Moe gikk av som statsråd samme dag som E24 omtalte hans aksjekjøp.

Mandag i forrige uke ble det kjent at Økokrim har åpnet etterforskning av Ola Borten Moes aksjekjøp.

Økokrim skal undersøke om Borten Moe hadde såkalt innsideinformasjon, da han kjøpte aksjer. Borten Moe selv har avvist dette.

Etterforskningen skjer etter E24s sak om at den daværende statsråden og nestlederen i Senterpartiet kjøpte aksjer for 415.000 kroner i Kongsberg Gruppen, en uke før regjeringen annonserte en milliardkontrakt til Nammo, et selskap delvis eid av Kongsberg Gruppen.

Borten Moe brøt habilitetsregelverket da han deltok i to regjeringsmøter om Nammo-kontrakten, etter at han kjøpte aksjene.

Borten Moe har nå engasjert advokat Fredrik Berg i Fend. Han sier de mener at Borten Moe ikke har brutt verdipapirhandelloven.

– Det er vår klare vurdering at dette ikke er en innsidesak, sier Berg.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

E24 har kontaktet Ola Borten Moe for kommentar, men han har ikke besvart vår henvendelse.

ADVOKAT: Fredrik Berg bistår Borten Moe.

Avviser lovbrudd

Innsidehandel er å kjøpe aksjer basert på informasjon som ikke er blitt offentliggjort, og som er egnet til å påvirke aksjekursen. Dette er forbudt, for å sikre at markedet skal være rettferdig.

Innsidehandel kan straffes med fengsel i flere år.

Ola Borten Moes Kongsberg-aksjer 5. januar 2023 kjøpte Borten Moe 1000 aksjer i Kongsberg Gruppen for 415.000 kroner.

11. januar mottok Kunnskapsdepartementet og Borten Moe informasjon om at Forsvarsdepartementet planlegger et stort kjøp av artilleriammunisjon fra delvis Kongsberg-eide NAMMO.

12. januar behandlet regjeringen kjøpet av artilleriammunisjon i regjeringskonferanse. Borten Moe sier han burde erklært seg inhabil.

30. mars 2023 gjennomførte regjeringen den endelige behandlingen av kjøpet av artilleriammunisjon. Kostnadsrammen for prosjektet ble økt til 4,2 milliarder kroner. Borten Moe sier han burde erklært seg inhabil.

11. juli 2023 kjøpte Borten Moe 1000 aksjer i Kongsberg Gruppen 467.000 kroner.

12. juli 2023, på NATO-toppmøtet i Vilnius, offentliggjorde forsvarsministeren at Norge donerte NASAMS-materiell til Ukraina Kongsberg Gruppen produserer NASAMS. Borten Moe kjente ikke til donasjonen på forhånd, og sier at timingen med aksjekjøpet dagen før var en tilfeldighet. Ola Borten Moe har også delt en fullstendig liste over hans aksjehandler mellom i dag og april 2022. Vis mer

Borten Moe kjøpte aksjer Kongsberg Gruppen to ganger. Først i januar, en uke før han deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo. Kjøpet var på 415.000 kroner.

Det andre aksjekjøpet i Kongsberg Gruppen skjedde 11. juli, og var på 467.000 kroner. Dette var dagen før Norge donerte våpenmateriell produsert av Kongsberg Gruppen, til Ukraina.

Borten Moe har tidligere sagt at timingen på kjøpene var tilfeldig.

Det har ikke kommet frem opplysninger som indikerer at Borten Moe hadde ikke-offentlig informasjon om Nammo-kontrakten eller våpendonasjonen, før aksjekjøpene.

Viktig for demokratiet

Økokrim ønsket ikke kommentere om de har funnet ytterligere informasjon, da de bekreftet at de har åpnet etterforskning.

Økokrim-sjef Pål Lønseth sa til E24 at han mener det er viktig å undersøke saken av hensyn til tilliten både til verdipapirmarkedet, men også til demokratiet.

– Vi er avhengig av tillit til at kjøp og salg av aksjer skjer i et velfungerende verdipapirmarked. I tillegg er det behov for å se på den mistanken som er der ute, ettersom han har mottatt informasjon som politiker. Dette dreier seg derfor også om tillit til vårt demokratiske system, sa Lønseth.

Han ville ikke svare på hvor de velger å avgrense etterforskningen, men sa de regner med at undersøkelsen kan pågå utover høsten.

Borten Moe har status som mistenkt i etterforskningen.