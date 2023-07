NHO-undersøkelse: – Stemningen fortsetter å være dårlig

Etter et år med negative fremtidsforventninger øker pessimismen fortsatt hos NHOs medlemsbedrifter.

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, ser pessimismen tilta blant NHOs medlemsbedrifter.

– Stemningen fortsetter å være dårlig blant våre medlemsbedrifter, synet på nåsituasjonen er i beste fall lunken og fremtidsutsiktene er negative, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til E24.

Undersøkelsen er gjennomført blant NHOs medlemsbedrifter, 2295 bedrifter har svart på undersøkelsen som ble gjennomført i perioden 27. juni–4. juli.

Hovedtallene fra NHOs medlemsundersøkelse For juli synes 26 prosent av bedriftene at nåsituasjonen er god, mens 20 prosent synes situasjonen er dårlig.

I juni var 31 prosent optimistisk til nåsituasjonen, mens 11 prosent var pessimistisk.

Netto fremtidsutsikter endte på minus 23 prosent mot minus 17 prosent i juni Vis mer

Bekymret for hard landing

Dørum sier det nå har vært et helt år hvor flere har ventet forverring de neste seks månedene enn bedring. Til tross for det har aktiviteten i norsk økonomi holdt seg ganske godt oppe.

– Omstendighetene har vært krevende, men norsk økonomi har klart seg bedre enn bedriftene har trodd til nå, påpeker han.

Dørum ser ingen positiv endring i nærmeste fremtid.

– Hovedbildet fremover for norske bedrifter er en periode med svak vekst og forhåpentligvis ikke et mer alvorlig tilbakefall.

Mange bekymrer seg for at økninger i Norges Banks styringsrente virker med etterslep, påpeker Dørum.

– Nå har vi fått mange rentehevinger på kort tid og det kan tenkes at man får en hardere landing enn det som ligger i våre og andres anslag, sier han.

Transport topper listen

Bransjene NHO Transport og Offshore Norge er de eneste som har overvekt av bedrifter som venter bedring fremover.

Dørum peker på at transportsektoren opplevde nedgang under pandemien som følge av mindre reisevirksomhet og færre turister og at det bildet nå er endret.

Han lar seg heller ikke overraske over optimisme innen oljesektoren. Rogaland er det fylket i Norge som ser lysest på fremtiden, etterfulgt av Nordland og Trøndelag

– Oljeinvesteringene er på vei opp, og et av få lyspunkter vi har i det makroøkonomiske bildet nå, sier Dørum.

Også Fornybar Norge, Finans Norge og Sjømat Norge er blant de mer positive bransjene i denne undersøkelsen.

Bygg- og anlegg mest pessimistisk

Ser man på den negative enden av skalaen er det ingen endring fra forrige NHO-undersøkelse.

– Fortsatt finner man mange av de mest negative bedriftene innen bygg- og anlegg, sier Dørum.

Dørum mener det har god sammenheng med at folk har fått dårligere råd grunnet prisvekst og rentehevinger. De økte kostnadene treffer bruktboligmarkedet og særlig nybyggingen, sier han.

NHO rapporterer at det er overvekt av pessimister i alle landets fylker og at pessimismen er størst på Østlandet.

Innlandet er det fylket som ligger dårligst an og Dørum mener det dreier seg om at en del av de næringene som går dårlig nå er overrepresentert i Innlandet.

– Regionfordelingen speiler næringsfordelingen, forklarer han.