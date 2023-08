Torsdag kommer boligprisene: – Nå kommer nedkjølingen

Boligprisene i Norge har steget så langt i år. Men nå venter eksperter at renteøkningene endelig vil bite, og at boligprisfallet kommer.

Torsdag kommer boligprisfasiten for juli fra Eiendom Norge. Illustrasjonsbilde fra Kampen i Oslo.

På torsdag kommer boligpristallene for juli måned fra Eiendom Norge. Eksperter ventet at den negative trenden fra juni vil fortsette.

– Nå kommer nedkjølingen. Rentene og inflasjonen begynner å bite, sier Renate Sørestrand-Hansen, leder for DNB Eiendom.

Ifølge eiendomsselskapets tall fra juli ble boliger i snitt solgt under prisantydning i måneden som har vært.

Renate Sørestrand-Hansen er sjef for DNB Eiendom.

Derfor venter DNB Eiendom en nominell nedgang på 1,3 prosent i juli, og en sesongjustert nedgang på 0,8 prosent.

Venter at trenden fra juni vil fortsette

I juni falt boligprisene i Norge med 1,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene 0,5 prosent.

Så langt i år, til og med juni, har boligprisene steget med 6,4 prosent på landsbasis, ifølge Eiendom Norge.

Men utover høsten venter ekspertene at boligprisene skal falle.

– Vi tror vi vil få en flat prisutvikling i år, sier Renate Sørestrand-Hansen.

Marte Herje Strømme, makroøkonom i Prognosesenteret, venter det samme.

– Jeg forventer at mye av prisoppgangen vi har hatt så langt i år vil korrigeres, sier Herje Strømme.

Hun forklarer at august er en måned som gjerne vil ha positiv utvikling, men at man etter det vil få en større nedgang enn vanlig på grunn av renteøkningene, lavere lån og færre folk på budrundene.

Likevel tror hun ikke det kommer et priskrakk. Enda. Arbeidsmarkedet er fortsatt for sterkt.

Marte Herje Strømme, makroøkonom i Prognosesenteret, venter at boligprisene vil falle utover høsten.

– Før vi får en større priskorreksjon må vi ha større arbeidsledighet, sier hun.

Boligmangel holder prispresset oppe

Men til tross for renteøkninger, inflasjon og generell dyrtid, er det fortsatt ett element som holder prispresset oppe.

I sentrumskjernene i de større norske byene er det stor mangel på boliger. Tirsdag viste tall fra boligbyggeren Obos at prisen på deres brukte boliger i Oslo økte med 1,5 prosent fra juni til juli.

– Utenfor sentrumskjernene tar det lengre tid å få solgt. Der har rentehevingene virkelig bitt seg fast. Men i sentrum i de større byene holder boligmangelen omsetningstempoet oppe, sier Sørestrand-Hansen.

DNB Eiendom-sjefen sier at det spesielt bygges for lite små leiligheter i både Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Derfor er det stor rift om de små leilighetene, mens de dyrere boligene, de over 8 millioner, går tregere.

– Man kan gjøre gode kjøp på de dyrere enhetene som går under prisantydning, sier Sørestrand-Hansen.

En finurlig måned

Marte Herje Strømme i Prognosesenteret advarer mot å overtolke prisendringene i juli, som hun kaller en «finurlig måned» for boligmarkedet.

Juli er nemlig en måned med få omsetninger og lite aktivitet.

– Flere er på ferie enn på boligjakt, sier hun.

De to siste månedene var det omsatt rundt 10–11.000 enheter i måneden, mens i juli har det i gjennomsnitt blitt omsatt rundt 5.000 boliger de siste fem årene.

Få omsetninger kan føre til store variasjoner i prisutviklingen.