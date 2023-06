DNB er første storbank til å heve boliglånsrenten

DNB øker renten på boliglån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng.

Som vanlig følger landets banker etter sentralbanken når styringsrenten justeres.

Norges Bank slo til med en dobbel renteheving, altså 0,5 prosentpoeng, på torsdag, og satte styringsrenten opp til 3,75 prosent.

DNB er første storbank til å heve boliglånsrenten etter Norges Banks rentebeslutning.

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten med 0,50 prosentpoeng på rentemøtet 22. juni, har DNB besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB.

Nye rentesatser gjelder fra 27. juni for nye boliglån og innskudd, og fra 7. august for eksisterende boliglån og innskudd, opplyser banken.

Rentefest

DNBs renteinntekter har skutt fart etter en rekke rentehopp. Banken har ikke tjent mer på kundene på minst 15 år.

I takt med at Norges Bank hever styringsrenten, har også bankene økt renten på boliglån og innskudd. Det har gitt inntektsfest for bankene.

I første kvartal dro DNB inn rekordhøye 14,6 milliarder kroner i netto renteinntekter.

Netto renteinntekter er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger, og det kundene betaler når de låner av banken, og er bankens hovedkilde til inntekter.

Varsler ytterligere heving

Neste renteheving kommer sannsynligvis i august – og renten kan bli 4,25 i løpet av høsten, varsler Norges Bank. Sentralbanken anslår nå at boliglånsrenten stiger til prosent i 5,4 prosent i løpet av 2024.

Bakgrunnen for rentehevingene fra Norges Bank er at inflasjonen (prisveksten) er langt over sentralbankens mål om 2 prosent.