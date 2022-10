Barer og hoteller gjør comeback etter pandemien. I år skal alle på «jobbens julebord».

Antall jobber innen servering og overnatting har økt med over 70 prosent på ett år. Det er 54.000 flere jobber i hoteller og barer nå enn under pandemien for ett år siden.

Hoteller, restauranter, barer og kafeer ble hardest rammet av pandemien og nedstengingen som fulgte med.