Statlige millioner til Burger King og Peppes: – Har avgjort hjulpet oss gjennom krisen

15 millioner fra staten hjelper å holde Burger King, Peppes Pizza og Starbucks i gang. – Uten støtte ville vi nok kanskje ha måttet si opp folk, sier restauranteier Jens Ulltveit-Moe.

Jens Ulltveit-Moe driver en rekke kafé- og restaurantkonsepter i Norge, som Burger King, Peppes Pizza og Starbucks. Vis mer Stian Lysberg Solum

Publisert: Publisert: 8. juni 2020 10:50

– Jeg tapte godt over én million kroner dagen i mars-april, sier Jens Ulltveit-Moe til E24.

Han er en av mange norske finanstopper som har mottatt kompensasjon fra staten til sine selskaper etter coronakrisen. Uten Erna Solbergs hjelp ville det ha vært fare for oppsigelser og konkurser.

– Det vi har fått av staten har avgjort hjulpet oss gjennom krisen, slik at vi kan åpne opp igjen. Volumet har kommet opp gledelig raskt, sier han.

Nå er tapene halvert, og mange av Ulltveit-Moes restauranter begynner å starte opp igjen. Selskapene Ulltveit-Moe driver var en stund oppe i 4.000 permitterte. Nå er antallet 3.200 permitterte, opplyser han.

– Hvis alt dette hadde gått konkurs og stengt, så hadde det rammet 8.000 individer som leverer rundt 5.000 årsverk, sier han.

Dette er en Burger King-restaurant i Stavanger. Vis mer Pål Christensen

Mange finanstopper får statsstøtte

E24 har laget en oversikt over eierskapet i de største mottakerne av statlig kontantstøtte. Det gjelder spesielt cruiserederier, kleskjeder, hoteller og restauranter. Til sammen har staten delt ut over to milliarder kroner.

Oversikten viser at de selskapene som har fått mest kontantstøtte fra staten blant annet eies av aktører som Jens Ulltveit-Moe, Olav Nils Sunde, Johan H. Andresen, Trygve Hegnar, Stein Erik Hagen og Per Braathen.

Også selskaper eid av utenlandske milliardærer har fått millioner i norsk kompensasjon, inkludert kleskjeder som Zara, KappAhl, Bestseller og Hennes & Mauritz.

– Fjord Line og eiere er takknemlige

Cruiserederiet Fjord Line har fått 21,3 millioner kroner som i kompensasjon for bortfall av inntekter i mars. Hovedeierne i selskapet er Johan H. Andresens Ferd med 44,6 prosent og Frode Teigen med totalt 52,2 prosent.

– Fjord Line ble satt i en svært vanskelig situasjon da restriksjonene ble innført 12. mars, sier konsernsjef Morten Borge i investeringsselskapet Ferd.

– 90 prosent av omsetningen forsvant over natten, mens de høye faste kostnadene besto. En viktig transportåre og forsyningslinje mellom Vestlandet og Europa var stengt, og cirka 400 ansatte ble permittert, sier han.

Fjord Line har nå klart å sikre arbeidsplasser og videre drift gjennom en lang rekke bidrag, påpeker han.

– Det skyldes en kombinasjon av kontantstøtte fra myndighetene, fleksibilitet fra banker, ny egenkapital fra de to hovedeierne, tålmodige leverandører, frivillige lønnskutt fra ledelsen og ikke minst fantastiske ansatte, sier Borge.

Fra 16. juni vil Fjord Line igjen tilby rutetrafikk til og fra Danmark.

– Fjord Line og eiere er takknemlige for den raske innsatsen og tydelige bidraget som har kommet fra både myndigheter og banker de siste ukene. Dette er svært viktig for norsk næringsliv og spesielt for mange innen reiseliv og turisme, sier Borge.

– Skyldes påbud fra myndighetene

Ulltveit-Moe er trolig blant dem som har fått kompensasjon til flest selskaper.

Selskapene Ulltveit-Moe driver har til sammen fått rundt 15 millioner kroner i kompensasjon fra staten. Pengene skal kompensere for at inntektene forsvant etter myndighetenes tiltak mot coronasmitte.

– Tapene våre skyldes jo påbud fra myndighetene. Det er få som er mer verdig trengende enn Umoe restauranter, sier Ulltveit-Moe.

Han har fått 5,35 millioner kroner til selskapet Blender AS, som driver kafeer som Opus og Eataly, 3,68 millioner til burgerkjeden Burger King, 2,24 millioner til selskapet bak kaffekjeden Starbucks og 3,53 millioner til pizzakjeden Peppes Pizza.

– Bærer vår del av byrden

Ulltveit-Moe er ifølge Kapital Norges 122. rikeste person. Men lommene hans er ikke uendelig dype. Han har ha satset store beløp på å drive selskapene videre, og oppgir at han har tapt 200 millioner kroner på coronakrisen så langt.

– Så vi bærer så visst vår del av byrden. Og pengene har gått rett til sysselsetting. Pengene har ikke gått til min lomme. De har vært helt sentrale for å åpne restaurantene og ta folk inn på jobb igjen, sier Ulltveit-Moe.

– De store taperne etter coronakrisen har vært hoteller og restauranter, med omsetningstap på 60 til 80 prosent. Og de ansatte er ikke toppbetalte i utgangspunktet, så det har vært ekstra viktig å få dem tilbake på jobb så de får en inntekt, legger han til.

Pizzakjeden Peppes Pizza har til sammen fått 3,5 millioner kroner i kompensasjon fra staten. Vis mer Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Viser hvor viktig staten er

- Hva ville skjedd hvis du ikke tok mot krisehjelp?

– Jeg er for det første ingen fiende av staten. Coronakrisen viser mer enn noensinne hvor viktig staten er, sier Ulltveit-Moe.

– Det at restaurantene er stengt ned er en tjeneste, fordi det forhindrer smitten. Uten støtte ville vi nok kanskje ha måttet si opp folk, og vi ville kanskje ikke kommet tilbake igjen, sier han.

Det hadde vært bra for selskapene hans om de hadde fått enda mer i støtte. Men Ulltveit-Moe sier at han er fornøyd med regjeringens kompensasjonsordning.

– Jeg vil ikke stille meg i hylekoret og rope på mer støtte. Jeg syns det vi har fått er veldig bra, og at regjeringen har handlet raskt og riktig, sier han.

