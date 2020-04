Røe Isaksens «siste liten»-melding fikk USAs ambassadør med på drømmeseminaret

Kort tid før «drømmeseminaret» sendte Torbjørn Røe Isaksen en mail til Nicolai Tangen og spurte om USAs ambassadør til Norge kunne få delta på seminaret.

Torbjørn Røe Isaksen fikk inn USAs ambassadør på gjestelisten til Tangen-seminaret. Her fra Høyres årlige felleskonferanse på Sundvollen i januar. Vis mer Terje Pedersen

Publisert: Oppdatert: 22. april 2020 21:37 , Publisert: 22. april 2020 21:02

– Håper du ikke synes dette er frekt, men om mulig kan du/dere jo vurdere å sende ham en invitasjon i siste liten. Han er en god venn av og støttespiller for Norge.

Det skriver daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en e-post til Nicolai Tangen som E24 har fått innsyn i.

E-posten ble sendt bare et par uker før det mye omtalte USA-seminaret til Tangen gikk av stabelen i november i fjor.

– Hyggelig å høre fra deg. Veldig god idé og det skal jeg absolutt gjøre med en gang, svarer Tangen.

Dermed ble USAs ambassadør Kenneth Braithwaite invitert på «drømmeseminaret» til Tangen.

– Ville være en god anledning

Røe Isaksen forklarer at han møtte Braitwaite i Ålesund samme dag som e-posten til Tangen ble sendt.

– Jeg hadde et møte med ambassadøren ikke lenge før seminaret, hvor jeg fortalte at jeg skulle på en konferanse på Wharton Business School. Da sa han at det var hans gamle universitet, og jeg tenkte at det ville være en god anledning for å fortsette diskusjonene på seminaret. Derfor sendte jeg en e-post til Tangen og spurte om han kunne invitere ambassadøren, sier Røe Isaksen.

USAs ambassadør Kenneth Braithwaite var blant de cirka 150 deltagerne på Nicolai Tangens tredagers seminar i USA. Vis mer Ned Alley / NTB scanpix

Braithwaite, som nå er nominert til marineminister i USA av Donald Trump, ble USAs ambassadør til Norge i desember i 2017.

– Braithwaite var en viktig person for meg som næringsminister og for Norge, som hadde gode kontakter inn i Trump-administrasjonen og var lydhør for norske innspill, sier Røe Isaksen.

– Vi snakket mye sammen under seminaret om norsk og amerikansk næringsliv og politikk, og det var en fin mulighet til å snakke med ambassadøren, sier han.

– Har ikke for vane å invitere med andre

– Hvorfor skulle det være frekt å invitere med ambassadøren?

– Det var jo for å gå litt forsiktig frem. Det var en konferanse hvor man selv var invitert og det var bare et par uker før den skulle finne sted. Jeg har ikke for vane å invitere med andre til konferanser hvor jeg er som statsråd, sier Røe Isaksen.

Usikkerhet rundt deltagelse

I korrespondansen mellom Røe Isaksen og Tangen går det frem at det var uklart om ambassadøren ville komme.

– Endring i planene og ambassadøren kommer. Veldig hyggelig og mange takk, skriver Tangen til Røe Isaksen et par dager etter Røe Isaksens «siste liten»-melding.

– Det var visstnok noe frem og tilbake, men jeg var ikke involvert i det, jeg bare sendte den e-posten til Tangen, sier Røe Isaksen.

E24 har vært i kontakt med den amerikanske ambassaden, men har ikke fått svar.

– Gjort mangelfulle vurderinger

Torbjørn Røe Isaksen har fått kritikk etter deltagelsen på seminaret, hvor han var en av de om lag 30 samfunnstoppene som deltok. Blant andre deltok også regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad, avtroppende Oljefond-sjef Yngve Slyngstad og tidligere Oljefond-sjef Knut Kjær.

– Jeg ser at jeg har gjort noen vurderinger som var dårlige eller mangelfulle, og må ta selvkritikk for det – selv om det var vurderinger som jeg den gang mente sto seg, sa Isaksen tirsdag.

Kostnadene til konferansen, som forløp seg til minst 27 millioner kroner, har Røe Isaksen sagt at Næringsdepartementet vil dekke hotell og reise fordi han deltok som statsråd, men at Sting-konserten til rundt 9 millioner kroner må stå for Tangens regning.

