Norges Bank styrte Tangen unna offentligheten i flere uker

Nicolai Tangen var med i en lang prosess om toppjobben i Oljefondet, men ble styrt unna all offentlighet. Norges Bank førte ham opp på søkerlisten dagen før han ble ansatt.

Den London-bosatte forvalteren Nicolai Tangen ble i mars ansatt som ny sjef i Oljefondet. Vis mer Signe Dons

Publisert: Publisert: 20. april 2020 18:35

I en redegjørelse mandag ettermiddag går Norges Bank detaljert gjennom ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.

Han var med en prosess som startet tidlig i desember 2019 og ble ansatt i jobben av Norges Banks hovedstyre 24. mars. Men til tross for mange intervjuer og samtaler med Norges Bank sto Tangen aldri på noen søkerliste før i siste liten.

Den endelige søkerlisten ble aldri offentliggjort.

Tangen klarte med god hjelp fra Norges Bank å holde seg unna offentligheten i hele prosessen. Derfor var overraskelsen stor da han ble presentert som ny sjef i fondet.

«Tangen ble ført opp på den offentlige søkerlisten før vedtak i Hovedstyret 24. mars», skriver Norges Bank i redegjørelsen.

To dager etter ble valget offentliggjort. På spørsmål fra Aftenposten svarer Norges Bank at søkerlisten med Tangens navn ble satt opp 23. mars.

Aftenposten har også spurt Norges Bank om datoen på Tangens søknad.

«I likhet med andre search-kandidater er hans kandidatur kommet frem gjennom dialogen med RRA og ansettelsesutvalget i Norges Bank», svarer banken og viser til redegjørelsen.

RRA er hodejegerfirmaet Russell Reynolds Associates.

Seminar ble koblet til ansettelse

VG skrev lørdag om Nicolai Tangens seminar i Philadelphia der 130 gjester ble påspandert reise og opphold i tre dager. Blant dem var nåværende oljefondsjef Yngve Slyngstad.

Blant deltagerne var også daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), FN-ambassadør Mona Juul og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

I etterkant er det fra politikere og andre reist en rekke spørsmål om en mulig kobling mellom seminaret og ansettelsen i Oljefondet. Juul og Isaksen har bestemt seg for å betale for seminaret etter at VG tok opp saken.

Tøyelig søknadsfrist

25. februar la Norges Bank frem den offentlige søkerlisten. Der var det syv navn og én anonym søker. Den anonyme søkeren var ikke Tangen.

Men søknadsfristen på toppjobben var tøyelig: «Det står imidlertid fritt for hovedstyret å behandle søknader som kommer inn etter søknadsfristen», skriver Norges Bank.

Det er ifølge banken heller ikke noe krav om at søkerlisten skal publiseres i takt med at søknader kommer inn etter fristen. I redegjørelsen tar Norges Bank en smule selvkritikk av sin selektive praksis for publisering:

«Det følger ikke av offentligloven noe utvidet krav om publisering av oppdaterte søkerlister. Men Norges Bank erkjenner at det kunne ligge en forventning om at dette blir gjort, all den tid Norges Bank først valgte å publisere en offentlig søkerliste til en stilling det var knyttet stor offentlig interesse til.»

Nicolai Tangen er en ivrig kunstsamler. Vis mer Nina E. Rangøy

Slik ble Tangen ansatt

Stillingen ble utlyst 10. januar i år med søknadsfrist 21. februar. Men den lange prosessen som ledet til Tangens ansettelse begynte lenge før søknadsfristen gikk ut. Norges Bank satt ikke stille.

Tangen har selv opplyst at han ble kontaktet av hodejegerfirmaet Russell Reynolds i London i begynnelsen av desember i fjor. Da hadde de en lunsj.

I Norges Bank var prosessen slik:

20. januar blir en «longlist» med 41 navn diskutert med sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Egil Matsen. Tangens navn står på listen.

Tre dager senere blir en revidert «longlist» diskutert i bankens ansettelsesutvalg. Det består av Olsen, Matsen og en av de eksterne styremedlemmene.

29. januar går hovedstyret gjennom den reviderte listen med 26 navn.

7. februar blir en «shortlist» med 18 navn lagt frem for ansettelsesutvalget. Utvalget bestemmer seg for å innkalle sju av dem til et første intervju.

12. februar har Tangen sitt første intervju med utvalget.

25. februar blir søkerlisten med åtte søkere offentliggjort. Tangen er ikke på listen.

3. mars er Tangen inne til intervju nummer to med utvalget. Han har også et møte med Olsen.

5. mars får hovedstyret presentert to kandidater. Styret bestemmer seg for å gå videre med Tangen.

Så blir det «gjort en rekke avklaringer for å sikre at Tangen kunne tilbys jobben». 12 ulike referanser blir kontaktet.

Det blir laget et notat til hovedstyrets møte 24. mars. «Endelig offentlig søkerliste fulgte innstillingsnotatet til hovedstyret ... », skriver banken i redegjørelsen. Tangen blir først nå ført opp på listen og Tangen blir ansatt.

Norges Bank betaler i etterkant

I redegjørelsen forteller Norges Bank at de i etterkant har betalt for Yngve Slyngstads deltagelse på Tangens private seminar i Philadelphia i USA i november i fjor.

Tangen spanderte opphold og reise tilbake til Norge for Slyngstad. Oljefondsjefens reise til Philadelphia ble dekket av Norges Bank.

Nå har banken bestemt seg for også å dekke resten:

«Det er første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke har reist med rutefly dekket av Norges Bank, og han sier selv at dette var uheldig.(...) I dette tilfellet har Norges Bank i ettertid valgt å ville betale Yngve Slyngstads opphold, mat og flyreise på seminaret (...)», står det i redegjørelsen.

