Regjeringen vil forlenge permitteringsperioden ut oktober

Regjeringen imøtekommer kravet fra partene i arbeidslivet. For å hindre oppsigelser forlenger regjeringen nå permitteringsperioden til langt ut på høsten.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Vis mer Vidar Ruud

Publisert: Oppdatert: 12. mai 2020 08:44 , Publisert: 12. mai 2020 08:17

Saken oppdateres ...

Regjeringen tar nå nye grep for å hjelpe de hundretusener av nordmenn som nå er permittert under coronakrisen.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å forlenge permitterings- og dagpengeperioden ut oktober, bekrefter Arbeids- og sosialdepartementet overfor E24.

Partene i arbeidslivet, med NHO og LO i spissen, har etterspurt en slik utvidelse av permitteringsreglene.

Tidligere har regjeringen fått gjennomslag i Stortinget for en utvidelse ut juni.

Vanligvis kan man være permittert i opptil 26 uker. Den generelle ordningen blir ikke utvidet, slik at de som blir permittert fremover fortsatt vil kunne være det i maksimalt 26 uker.

– Coronakrisen har ført til at mange nå er permittert og uten en slik utvidelse som vi nå får ville mange av disse blitt sagt opp. Nå håper vi samfunnet sakte kommer tilbake til et normalt nivå og at denne utvidelsen gjør at mange utover sommeren og høsten kan komme tilbake på jobb, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen i en uttalelse.

Les også Revidert budsjett: Tror coronakrisen gir et fall i økonomien på 4,0 prosent i år

Vil hindre oppsigelser

Ved å ta dette grepet vil regjeringen unngå at permitteringsperioden brukes opp utover sommeren og tidlig høst. Ved slutten av permitteringsperioden må nemlig bedriftene enten overta lønnsansvaret eller si opp den ansatte.

Gitt at coronakrisen i økonomien kan vare en god stund til vil regjeringen med dette hindre oppsigelser.

«Regjeringen er klar over at forlengelse av permitteringsperioden også kan ha uheldige konsekvenser ved at bedrifter beholder ansatte permittert også i tilfeller hvor det ikke lenger er realistisk å ta alle tilbake i jobb», skriver Arbeids og sosialdepartementet i en uttalelse til E24 og fortsetter:

«Vi vurderer fortløpende hvilke tiltak som i best mulig grad kan stimulere til aktivitet fremfor passivitet, og vil komme tilbake til dette blant annet i proposisjonen om fase 3-tiltak i slutten av mai».

Les mer om revidert budsjett:

Les også Oljepengebruken øker dramatisk etter coronakrisen

Les også Større nedtur i norsk økonomi enn tidligere prognoser

Les også Regjeringen dropper «oljeskatt» på laks - vil innføre produksjonsavgift på laks