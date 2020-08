Finansministeren innkaller trolig sjefen i Norges Bank i ettermiddag

De tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp ser ingen annen løsning enn at Nicolai Tangen selger seg ut av AKO Capital for å kunne tiltre som oljefondssjef. Sanner er klar til å kalle inn sentralbanksjefen fredag ettermiddag.

Hadja Tajik (Ap, t.v.) og Kari Elisabeth Kaski (SV) i finanskomiteen. Vis mer Stein Bjørge

Publisert: Oppdatert: 21. august 2020 16:07 , Publisert: 21. august 2020 12:07

Siste: Etter flere utsettelser av fristen fredag, er det kalt inn til pressekonferanse klokken 16.30 i Stortingets vandrehall.

Aftenposten/E24 får opplyst av Finansdepartementet at Jan Tore Sanner trolig vil møte sentralbanksjef Øystein Olsen og hele, eller deler av, hovedstyret allerede fredag, etter å ha lest Stortingets innstilling.

Klokken 12.00 møttes finanskomiteen for å ta fatt på innspurten i behandlingen av ansettelseskontrakten til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. Da vil saksordfører Hadia Tajik (Ap) legge frem det rødgrønne forslaget.

De rødgrønne er omhyggelig med ikke å bruke formuleringer som at Tangen «må selge seg ut», men det går frem av forslaget at de ikke ser for seg noen annen løsning per i dag.

– Vi legger tydelige premisser for hvilket eierskap han ikke vil kunne ha, sier en kilde.

Partiene har brukt formiddagen til å justere og stramme forslagene til endelig konklusjon etter at justisdepartementets lovavdeling fredag konkluderte med at finansminister Jan Tore Sanner (H) har adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank et stykke på vei.

Risikoen for interessekonflikt må fjernes

Det kom som en gyllen mulighet for alle partier som har vært kritiske til Sanners håndtering og ikke minst Tangens ansettelsesavtale.

Forslaget fra de rødgrønne partiene blir lagt frem av saksordfører Hadia Tajik (Ap) når komiteen møtes. Målet er å komme frem til bredest mulig, helst enstemmig innstilling. Forslaget sier ikke konkret at Tangen må selge seg ut.

Men forslaget er krystallklart på at risikoen for interessekonflikt må fjernes. Partiene viser til Norges Banks etiske retningslinjer som strengt regulerer ansattes adgang til eierskap og andre bindinger som kan skape interessekonflikt.

Når innstillingen er avgitt, blir det opp til finansministeren å følge opp komiteens bestilling overfor Norges Banks hovedstyre.