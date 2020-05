Dette er lekkasjene før revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen har brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak allerede før revidert nasjonalbudsjett legges frem tirsdag. Her er noen av tiltakene som kommer.

Tirsdag skal finansminister Jan Tore Sanner (H) presentere regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Her Sanner og statsminister Erna Solberg (H) under en pressekonferanse 10. mars. Vis mer Olav Olsen

Publisert: Publisert: 11. mai 2020 22:12

Tirsdag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett, og det blir av den unike sorten.

Bakteppet er en styringsrente i null, 260.000 permitterte og vedtatte krisepakker for flere hundre milliarder.

Regjeringen har allerede før revidert nasjonalbudsjett (RNB) brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier over 2020-budsjettet.

I tillegg svekkes budsjettet av 60 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden.

Her er «lekkasjene»

Men noe er også som før: Tradisjonen tro har flere av postene i det reviderte budsjettet «lekket» de siste dagene og ukene.

Blant annet ble det fredag kjent at regjeringen bevilger ytterligere 300 millioner kroner til Nysnø Klimainvesteringer.

– Vi er opptatt av å holde farten oppe i det grønne skiftet. Vi vil at det offentlige skal bidra til at private investorer fortsetter å investere i bærekraftige selskaper. Når vi nå plusser på med 300 millioner kroner, har Nysnø fått én milliard kroner i 2020, sa næringsminister Iselin Nybø (V) til Aftenbladet/E24.

Her følger de øvrige postene regjeringen legger frem tirsdag:

Flyplassene: Senest mandag ettermiddag ble det blant annet klart at flyplassene får 5 milliarder kroner til å dekke inntektstap, og for å hindre full stopp i viktige utbygginger.

– Krisepakken kommer i revidert nasjonalbudsjett tirsdag, bekrefter samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) overfor NRK.

Oljenæringen: I morgen, samtidig som RNB, vil også en egen krisepakke for oljenæringen bli lagt frem. Ifølge regjeringen vil utsatt skatt kunne bedre selskapenes likviditet med 100 milliarder kroner.

Pakkereiseselskapene: En løsning i milliardklassen for å sørge for at pakkereiseselskapene kommer seg gjennom krisen og at kundene deres får tilbake pengene sine.

– Vi varslet tidlig at vi vil sikre at bedriftene, som er i krevende situasjon, skal betale tilbake. Samtidig ser vi at utsiktene for at folk vil bestille charterturen nå, ikke er veldig stor, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Eksportørene: Regjeringen vil sette av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer.

– Det er viktig for norsk økonomi at handelen går så normalt som mulig. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som sikrer kan styrke norske næringsaktører i en periode med stor usikkerhet i markedet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Milliarder til kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken: I tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt, kommer en redningspakke på 1,5 milliarder kroner i RNB, ifølge Dagbladet.

Ifølge Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen, går de offentlige kollektivselskapene mot en inntektssvikt på 4,5 milliarder kroner fra mai og ut 2019. I tillegg kommer 1,5 milliarder i økte utgifter i forbindelse med skoletransport.

Kultur og idrett: Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni.

Ordningen var opprinnelig begrenset til perioden 5. mars til 30. april. Den utvidede ordningen, som legges fram i RNB tirsdag, skal gjelde hele perioden det har vært et arrangementsforbud.

Utdanning og bostøtte

Nav: Får 700 millioner kroner i økt bevilgning til drift for å håndtere økt belastning under coronapandemien, avslørte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fredag.

Like før påske fikk Nav 200 millioner kroner.

Utdanning: I RNB kommer også en utdanningspakke på 500 millioner og 4.000 nye studieplasser.

– Vi må legge til rette for at flere som er blitt permittert eller arbeidsledige, også kan styrke sin kompetanse så de står sterkere i arbeidslivet fremover, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB mandag.

Bostøtte: Regjeringen bevilger 500 millioner kroner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken. Dermed får flere støtte og dagens mottagere mottar mer per måned.

De nye mottagerne vil i snitt motta 900 kroner i måneden, mens de eksisterende mottagerne får 600 kroner ekstra, skrev Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding i forrige uke.

Barn og medier

Barn og unge: Regjeringen bevilger 400 millioner kroner for å hjelpe sårbare barn og unge etter nedstengningen av skolene. 170 millioner skal settes av til tiltak i skolen for å ta igjen tapt studieprogresjon.

Det blir opp til kommunene hvordan pengene skal bruker.

– Vi har vært veldig bekymret for de utsatte ungene hele veien. Vi vet at det er mange som har det vanskelig fra før, og denne situasjonen forsterker det, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK onsdag.

Mediebransjen: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte også onsdag en krisepakke på 300 millioner for mediebransjen. Raja la frem krisepakken i sin digitale tale til mediebransjen under Nordiske mediedager. Formålet med ordningen er å bidra til at mediene kan opprettholde virksomheten både under og etter coronakrisen.

– Mediene står i en vanskelig situasjon. Nyheter leses som aldri før, men smitteverntiltakene har rammet næringsliv hardt, noe som igjen rammer mediebransjen i annonsemarkedet. Innbyggernes behov for informasjon er svært stort, og mediene har gjort en fantastisk jobb med å opplyse og informere oss, og stille kritiske spørsmål på vegne av hele befolkningen, sa Raja, ifølge VG.

Øvrige lekkasjer:

* 180 millioner til å dekke fattige lands løpende gjeldsforpliktelser og frigjøre midler til coronarespons.

* 140 millioner til digital satsing i skolen, blant annet for å styrke hjemmeundervisning.

* 102 millioner til Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA).

* Tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner.

* 14 millioner til Arbeidstilsynet og 1 million til Petroleumstilsynet for å følge opp nye regler for innleie av arbeidskraft.

* Stiftelsen Gestapomuseets forening får økt sin støtte fra 1 til 2 millioner.

* Domstolene får 35 millioner kroner til digitalisering.

* 15,6 millioner kroner til arkeologisk utgraving av Gjellestadskipet i Halden.

* Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner ekstra til å bli kvitt over 30 år gamle frakteskip, ifølge Teknisk Ukeblad.

* Siva i Trondheim får et ekstratilskudd på 40 millioner kroner for å hjelpe innovasjonsselskaper gjennom viruskrisen, skriver Adresseavisen.

Kilde: NTB