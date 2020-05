Her er stjernelaget som skal regne på coronakonsekvensene

En rekke finanstopper er blant utvalgsmedlemmene som skal gi regjeringen råd om veien videre etter coronakrisen.

EKSPERTER: Utvalget ledes av Arctic Securities-partner Jon Gunnar Pedersen (i midten), også tidligere DNB-sjef Rune Bjerke og sjeføkonom Elisabeth Holvik skal delta. Vis mer Cornelius Poppe/NTB Scanpix, Lise Åserud/NTB Scanpix og Ola Vatn/VG

Publisert: Oppdatert: 12. mai 2020 11:53 , Publisert: 12. mai 2020 11:18

– Vi trenger en god forståelse for hvordan situasjonen vi står i nå, kan påvirke norsk økonomi også på litt sikt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Regjeringen har tirsdag satt ned utvalget «Norge mot 2025», som skal ta for seg hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025.

– Beslutningene vi tar fremover, vil være viktige for samfunnet vårt i lang tid. Med et godt kunnskapsgrunnlag kan vi sette inn tiltak som kan bidra til at vi får et samfunn der vi kan skape mer og inkludere flere også etter coronakrisen, sier Sanner.

Les også Venter vekstrekyl i 2021

– Stor og viktig oppgave

Utvalget skal ledes av partner Jon Gunnar Pedersen i Arctic Securities. Han har tidligere også erfaring fra politikken, blant annet som statssekretær i Finansdepartementet fra 2013–2015.

I tillegg preges listen av en rekke topper i norsk næringsliv og akademia. Dette inkluderer tidligere DNB-sjef Rune Bjerke og konsernsjef Kristin Kragseth i Vår Energi, sjeføkonomene Øystein Dørum og Roger Bjørnstad i NHO og LO, samt NHH-rektor Øystein Thøgersen.

– Dette utvalget har en stor og viktig oppgave foran seg, og jeg er veldig glad for å ha fått samlet et så sterkt lag med solid og mangfoldig bakgrunn, sier Sanner.

Dette er hele utvalget: Partner Jon Gunnar Pedersen, Larvik (leder)

Professor Øystein Thøgersen, Bergen

Professor Einar Lie, Oslo

Professor Mari Rege, Stavanger

Postdoktor Kathinka Holtsmark, Oslo

Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Moss

Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik, Bergen

Seniorrådgiver Rune Bjerke, Oslo

Prinsipal Birger Steen, München

Selvstendig Silvija Seres, Oslo

CEO Kristin Kragseth, Stavanger

Styreleder Aino Olaisen, Bodø

Konserndirektør Astrid Undheim, Trondheim

Daglig leder Tore Anstein Dobloug, Ringsaker

Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Nesodden

Sjeføkonom Øystein Dørum, Oslo Vis mer vg-expand-down

Skal foreslå tiltak

Gjennom de neste årene skal ekspertgruppen komme med løpende analyser og beskrivelser. Her skal utvalget forslå målrettede tiltak for økt verdiskaping.

Etter planen skal utvalget levere en samlet analyse i første kvartal 2021, men det vil også bli lagt frem kortere analyser underveis i arbeidet. Disse vil bli gjort fortløpende, og Finansdepartementet har bedt om at det første kommer tidlig i september for å kunne bli reflektert i neste års statsbudsjett.

Utvalget har fått i oppdrag fra departementet å analysere endringer som påvirker norsk økonomi med spesiell vekt på følgende punkter:

Effekt på norsk økonomi og næringsliv av endring i internasjonale markeder og handelssamarbeid, inkludert endrede verdikjeder

Pandemiens betydning for norsk verdiskaping

Produktivitet i norsk arbeids- og næringsliv, herunder økt digitalisering

Konsekvenser for inkludering i arbeidslivet

Yngre arbeidstakeres situasjon, behov og muligheter

Bransjer og næringer med særlige omstillingsbehov

Grunnlaget for fremtidens næringsliv, inkludert nye selskaper, nye digitale forretningsmuligheter

Grønn omstilling og bærekraft i forretningsmodeller

Status for generasjonsregnskapet i lys av utgifter til økonomiske krisetiltak

Les også Staten med låneordning for pakkereiseselskapene for å sikre refusjon av reiser