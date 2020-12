Enighet i vin- og brennevinsbransjen

Partene i meklingen i vin- og brennevinsbransjen ble like over midnatt natt til onsdag enige om årets lønnsoppgjør.

Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke startet mandag etter at det ble brudd i forhandlingene i begynnelsen av november.

– Vi er tilfredse med å ha kommet fram til en løsning, sier forhandlingsdirektør Nikolai A. Westlie i NHO Mat og Drikke i en pressemelding.

NNN hadde på forhånd varslet at totalt 177 ansatte i Arcus Norway og Vectura ville bli tatt ut i streik fra onsdag. Det hadde rammet leveransene til Vinmonopolet, hoteller og serveringssteder.

Partene ble blant annet enige om et generelt tillegg på 0,50 kroner til alle med virkning fra 1. mai i år og at minstelønnssatsen økes med 5,60 kroner til 189,30 kroner per time fra samme dato.

Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget. Det er i tillegg sikret fortsatt lokal forhandlingsrett for spørsmål knyttet til arbeidstid.

– Det har vært en krevende mekling, men vi er fornøyd med at vi er kommet i havn, særlig på spørsmålet om arbeidstid, sier forhandlingsleder Stein Hagala i NNN.

