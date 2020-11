Norges Bank holder renten uendret på null prosent

Sentralbanken rører ikke den rekordlave nullrenten, men peker samtidig på økt usikkerhet både hjemme og ute, knyttet til oppblussing av coronasmitte, uavklart valg i USA og Brexit. Kronen styrker seg etter beslutningen.

NULLRENTE: Norges Bank holder renten på null, som ventet. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Publisert: Oppdatert: 5. november 2020 10:44 , Publisert: 5. november 2020 10:02

Norges Bank holder renten på rekordlave null prosent, i tråd med tidligere signaler og økonomenes forventninger.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Sentralbanken kuttet renten med totalt 1,5 prosentpoeng i løpet av den verste coronaperioden i vår, og endte dermed på null prosent for første gang i historien.

«Komiteens vurdering er at det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres», skriver sentralbankens rentekomité.

Norges Bank har tidligere varslet at renten sannsynligvis ikke vil kuttes mer, og har signalisert mulighet for renteoppgang i andre halvdel av 2022.

Kraftig tilbakeslag

Sentralbanken påpeker at norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag, og at økt spredning av coronaviruset og flere smitteverntiltak ute og hjemme trolig vil bremse oppgangen i økonomien den nærmeste tiden.

Samtidig trekkes det fram at veksten i boligprisene har fortsatt.

«En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp».

Økonomene var på forhånd spent på hva banken ville si om den siste tidens oppblussing i coronasmitte og strammere tiltak, som kombinert med lavere renter internasjonalt kan tale for senere renteoppgang. På den annen side er overraskende sterke boligpriser et argument for høyere renter.

Norges Bank peker også på at den internasjonale usikkerheten har økt, både som følge av økt smitte, det uavklarte valget i USA og manglende avtale mellom EU og Storbritannia om Brexit.

Kronekursen

Norges Bank skriver videre at kronekursen har svekket seg siden sist og er svakere enn de har lagt til grunn.

Kronekursen styrket seg etter beslutningen, slik at en euro nå koster 10,88 kroner. Det er rundt fem øre mindre enn rett før annonseringen og det sterkeste denne uken.

I tillegg har påslaget i det norske pengemarkedet økt og er nå litt høyere enn Norges Bank har ventet. Det betyr at bankene betaler mer for å hente inn penger som skal gå til boliglån.

Sentralbanken nevner også at det i rentemarkedet indikeres forventninger om at styringsrenten vil bli værende på dagens nivå frem til våren 2022.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Vis mer byoutline Cicilie S. Andersen, E24

– Nøytral melding

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets betegner meldingen fra Norges Bank som «nøytral».

– Smitteoppblomstringen legger nå en demping på aktiviteten. Planen er ganske lik som det den var i september, de kommer til å holde renten lav i en god stund, sier hun til E24. Selv venter hun renteoppgang i mars 2022.

Haugland tror det skal spesielle omstendigheter til for at renten kuttes videre.

– Vi er på bunnen, og Norges Bank gir maksimalt med gass, og det er det behov for fremover også.

Les på E24+ Les også: (+) – Vi har et slags boligkrakk i Stavanger

Hun legger også vekt på sentralbankens bekymringer rundt boligprisvekst og høy gjeld, som kan påvirke økonomien på lang sikt.

– Norges Bank må finne en balanse, men hensynet til økonomien og arbeidsledigheten blir nok viktigst for Norges Bank fremover.

Handelsbankens sjeføkonom, Kari Due-Andresen, ser heller ingen klare tegn på endringer i renteplanene til Norges Bank. Hun tror likevel at renteoppgangen ikke kommer før i desember 2022, ifølge en fersk analyse.

Dagens rentebeslutning kommer etter et såkalt mellommøte, uten et fullstendig sett med nye analyser og prognoser. Det får vi først 17. desember.