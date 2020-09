Prisene stiger mer enn ventet

Prisveksten fortsetter opp på årsbasis i august og kjerneinflasjonen er nå langt høyere enn Norges Banks mål.

HØY INFLASJON: Inflasjonen har skutt fart etter den kraftige kronesvekkelsen i vår. Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 10. september 2020 08:53 , Publisert: 10. september 2020 08:01

Kjerneinflasjonen stiger til 3,7 prosent i august målt mot samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ventet at kjerneinflasjonen på årsbasis skulle holde seg uendret på 3,5 prosent fra måneden før, ifølge Infront TDN.

Kjerneinflasjon kalles ofte underliggende inflasjon, og ekskluderer priser på strøm og drivstoff. Det er denne Norges Bank ser på når den setter renten. Norges Banks inflasjonsmål er på to prosent over tid.

«Oppgangen skyldes i hovedsak prisene på matvarer, som viste en tolvmånedersvekst på 4,2 prosent i august. I tillegg bidro særlig møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler med en oppgang på 10,6 prosent siden august i fjor», skriver byrået.

Inflasjonen opp etter kronesvekkelse

Totalt stiger inflasjonen til 1,7 prosent på årsbasis fra 1,3 prosent måneden før.

Oppgangen i overordnet inflasjon ble dempet av strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie viste et prisfall på 33,4 prosent fra august i fjor til august i år.

Den norske inflasjonen har skutt i været etter at kronen svekket seg til nye rekorder i starten av coronakrisen, men ventes å falle etter hvert som den effekten dabber av.

– Kjerneinflasjonen skyter videre fart oppover, men utelukkende som følge av økt importert prisvekst; jamfør kronesvekkelsen i starten av coronakrisen. Oppgangen har kommet raskere enn ventet, noe Norges Bank vil se en del gjennom, skriver Handelsbanken i en kommentar.

Høyere enn Norges Bank ventet

Norges Bank ventet på forhånd en kjerneinflasjon på 3,2 prosent. For å få inflasjonen ned mot målet på to prosent, kan sentralbanken sette opp renten.

Men målet er fleksibelt og gir rom for høyere inflasjon i perioder for å bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Norges Bank venter også at inflasjonen avtar etter hvert.

Kristoffer Lomholt i Danske Bank påpeker også at inflasjonen igjen er betydelig høyere enn Norges Bank ventet, og at dette normalt ville hatt betydelig innvirkning på renteprognosen.

– Denne gangen vil effekten sannsynligvis bli mindre, skriver han i en kommentar, men tilføyer at han likevel tror på noe høyere rentebane fra Norges Bank på møtet 24. september.

Det er bred forventning om at renten holdes uendret på rekordlave null prosent på dette møtet, men den siste tidens gjeninnhenting i økonomien og et sterkt boligmarked kan bety at første renteheving fremskyndes. Norges Banks rentebanen (prognose) fra juni viser ingen rentehevinger før slutten av 2022.

