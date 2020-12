Stansen i direkteflyginger fra Storbritannia videreføres fram til 2. juledag

Norge viderefører stans i direkteflyginger fra Storbritannia fram til og med 2. juledag. Flystansen kan bli videreført til over nyttår, opplyser regjeringen.

Tiltaket om stans i direkteflyvningene fra Storbritannia blir utvidet frem til 2. juledag. Vis mer byoutline HEIKO JUNGE

Stansen i direkteflyginger opprettholdes for å hindre spredning av den nye virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia, skriver regjeringen i en pressemelding onsdag formiddag.

– Vi ønsker mer tid til å skaffe mer kunnskap om virusvarianten og forhindre spredning i Norge. Hvis denne varianten av viruset ikke finnes i landet, vil det være store helsemessige gevinster ved å stenge det ute, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Mandag opplyste helseministeren at Norge ville stanse alle direktefly fra Storbritannia med umiddelbar virkning, og tiltaket skulle i utgangspunktet gjelde i to døgn med mulighet for forlengelse.

Etter mandagens pressekonferanse ble det også innført flere tiltak for reisende fra Storbritannia, som gjelder frem til 10. januar.

Dette er kravene for innreisende fra Storbritannia, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet: PCR-test (Covid 19-test) innen et døgn etter ankomst i Norge og deretter ny test tidligst dag 7 etter innreise fra Storbritannia.

PCR-test så snart som mulig for reisende som er kommet til Norge fra Storbritannia siste 2 uker.

Krav om ankomstregistrering.

Krav om melding til kommunen der den reisende skal oppholde seg.

Gjeldende unntak fra innreisekarantene gjelder som utgangspunkt ikke for reisende fra Storbritannia, med unntak av visse bestemmelser. Vis mer vg-expand-down

Måtte snu flyet i luften

Etter mandagens beskjed kansellerte Widerøe et fly fra Skottland, og tok en beslutning om å returnere flyet som var på vei over Nordsjøen.

– Den avgjørelsen tok vi i morges basert på hva Bent Høie sa om at det var sannsynlig at luftrommet blir stengt i løpet av formiddagen, sa kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til E24 mandag.

Det viste seg etter pressekonferansen at det var riktig avgjørelse å kansellere flyet, påpekte Solli.

Kan reise fra Norge

Kommunikasjonssjefen i SAS, John Eckhoff, forteller at man likevel kan komme seg fra Norge til Storbritannia med selskapet.

– Vi flyr til Storbritannia, men vi flyr tomme fly tilbake, sa Eckhoff til E24 mandag.

Kundene som rammes av kansellerte fly fra Storbritannia skal få automatisk beskjed på SMS og e-post så snart flyene kanselleres, opplyste Eckhoff.

Disse skal få pengene igjen for reisen de hadde planlagt.

– Man får alltid refundert pengene når flyselskapet kansellerer, sa kommunikasjonssjefen.

Disse flyvningene kan rammes Oslo: Onsdag 13.20: British Airways fra London Onsdag 13.30: SAS fra London Onsdag 19.45: Ryanair fra London Bergen: Onsdag 20.50: Widerøe fra Aberdeen Vis mer vg-expand-down

Ny coronavariant

Flere europeiske land hadde allerede før Norge tok grep om flygninger fra Storbritannia, innstilt flyene fra landet. Blant dem er Tyskland, Frankrike, Sverige, Belgia og Nederland.

Innstillingene kommer etter at det er oppdaget en ny virusvariant i Storbritannia som er anslått å være 70 prosent mer smittsom enn det opprinnelige coronaviruset, skriver NTB. Viruset skal ikke gi mer alvorlig sykdom.

Viruset er også oppdaget i blant annet Danmark, Nederland og Italia, men det er foreløpig ikke aktuelt å stanse fly fra andre land, opplyser Høie, ifølge NTB. Nye tiltak vurderes fortløpende.

