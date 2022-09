Søreide om gasslekkasjen: – Dypt bekymret

Stortingets utenriks- og forsvarskomité har kalt inn olje- og energiministeren og justis- og beredskapsministeren for å redegjøre om situasjonen.

Lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide.

– Vi kaller nå i ettermiddag inn olje- og energiministeren og justis- og beredskapsministeren for å redegjøre for Stortinget om situasjonen så raskt som mulig, skriver Ine Eriksen Søreide i en e-post.

Lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité skriver at hun er dypt bekymret etter dagens nyhet om at det i dansk og svensk farvann i Østersjøen har brutt ut store lekkasjer fra Nord Stream 1 og 2-rørledningene som frakter russisk gass til Vest-Europa.

– Foreløpig er det for tidlig å slå fast hva gasslekkasjene skyldes, og om noe har blitt gjort med hensikt. Men det er likevel påfallende at dette skjer samme dag som gassrørledningen Baltic Pipe åpnes i Polen, skriver hun.

Søreide synes også at også at meldingene om uvanlig droneaktivitet rundt norske olje- og gassinstallasjoner de siste dagene er foruroligende.

– Det er viktig at myndighetene kommer til bunns i hva dette dreier seg om.

Komitélederen sier videre at hun er glad for at PST følger med på situasjonen og vurderer trusselbildet mot nordmenn, norske installasjoner og norske interesser.

– Jeg forventer at regjeringen nå har tett kontakt med og jobber sammen med våre berørte naboland om å skaffe seg mer informasjon om hendelsesforløpet og oversikt over situasjonen.

