Usikre tider demper ikke Rolex-etterspørselen: – Pågangen er som alltid veldig stor

Rolex lanserte mandag sine nye 2023-modeller. Pågangen er som før, tross en usikker verdensøkonomi, melder Urmaker Bjerke.

VEKKER INTERESSE: Skuelystne er på plass utenfor Rolex-standen i Genève i Sveits mandag.

– Det er ingen store utskiftninger, men Rolex justerer og optimaliserer dagens kolleksjon. Det er alltid mye spekulering i forkant så man er selvfølgelig veldig spent, men inntrykket av nyhetene så langt er veldig positive, sier Joakim Bjerke, administrasjonsdirektør i Urmaker Bjerke, til E24.

Bjerke er selv til stede under Watches and Wonders-messen i Sveits.

– Vil medføre ventelister

På forhånd var det knyttet spesiell spenning til hvorvidt den sveitsiske klokkegiganten ville oppgradere Daytona-kolleksjonen, sett i lys av 60-årsjubileumet i 2023.

Der traff ryktebørsen.

Den nye modellen i stål, blant annet med «open caseback», kommer til å koste 160.600 kroner hos Urmaker Bjerke.

Forgjengeren har i lang tid snittet på godt over 300.000 kroner på Finn.no. På høyden, for cirka et og et halvt år siden, snuste 116500-modellen på nesten en halv million kroner på bruktmarkedet.

I tillegg kom det nye GMT-modeller mandag, som virker å sette fyr på markedet, ifølge klokkenettstedet Hodinkee. De nye modellene kommer både i helgull og så kalt «two-tone», en blanding av gull og stål.

GIGANT: Rolex er naturlig nok et av midtpunktene under «Watches and Wonders» i Sveits denne uken.

Begge modellene på jubilee-lenke. Nyprisen hos forhandler havner på henholdsvis 413.000 og 175.000 kroner.

Men at disse blir lett å få tak i over disk, er en annen sak.

– Dette er det på nåværende tidspunkt vanskelig å gi et klart estimat på, men erfaringsmessig ser vi at etterspørselen jevnt over er stor på alle de nye modellene, som igjen vil medføre ventelister, forteller Bjerke.

CELEBERT: Skuespilleren Julia Roberts (i midten) hadde tatt turen til Sveits for å overvære messen. Her sammen med Karl-Friedrich Scheufele (t.v.) og Caroline Scheufele (t.h) fra klokke- og smykkemerket Chopard.

– Har tenkt at de må gjøre noe

Kevin Collettmüller er daglig leder i Klokkeriet, som har utspring fra forumet med over 80.000 medlemmer på Facebook. Flere av lanseringene var som ventet, forteller han. Blant disse var GMT-Master 2-modellen i helgull.

Det ble også lansert nye versjoner av klassikere som Explorer og Yacht-Master. Sistnevnte i titanium. Personlig skulle han gjerne sett mer.

– Som vanlig er det konservative endringer. Jeg er litt skuffet over at de ikke endrer mer enn størrelsen på Explorer-modellen. Jeg synes den nye dressklokken (1908) er overraskende fin. Jeg tror Rolex har tenkt at de må gjøre noe i det segmentet, sier Collettmüller til E24.

Markedet for luksusklokker har skutt i været de siste årene, men en usikker økonomi preget av krig i Europa, med skyhøye energipriser og en rasende inflasjon, har gjort at bruktmarkedet har kjølnet litt de siste 18 månedene.

– Pågangen er som alltid veldig stor

Men hos Urmaker Bjerke, Norges største autoriserte forhandler av Rolex-klokker, forteller de at interessen for de nye modellene har vært som ventet. Telefonene har nemlig rødglødet i morgentimene mandag.

– Pågangen er som alltid veldig stor på lanseringsdagen. Det er alltid noen modeller som fanger oppmerksomheten først, men vår erfaring er at det i de påfølgende dagene og ukene er det flere modeller våre kunder får øynene opp for, sier Bjerke.

– Hvordan er interessen sammenlignet med tidligere år?

– Vi opplever gode dager og jevnt over svært høy interesse. Selv i usikre tider ser vi at våre kunder lar seg fascinere av trygge og tidløse merkevarer.

– Merker dere noe til at økonomien kanskje har blitt litt trangere for folk flest, etter det som har vært jubelår for luksusvarer som klokker?

– Det er selvfølgelig noen spente og tidvis usikre tider vi lever i, men vi opplever fortsatt høy etterspørsel og stor interesse.

– Vil stabilisere seg

Flere av de nye modellene har gått opp i pris sammenlignet med forgjengerne, noe som var ventet, ifølge Collettmüller, som også følger bruktmarkedet tett. Han forventer en prisstigning fremover.

– Prisene for både de gamle og nye modellene vil nok stabilisere seg litt etter at de først kommer til å øke. Noen vil ha den utgående modellen, og slik er det alltid når en modell forsvinner, sier han, samtidig som han påpeker at noe av det mest interessante med dagens nyheter er at Milgauss-modellen forsvinner.

Collettmüller mener nedgangen vi så i 2022 ville skjedd uavhengig av uro i verdensøkonomien eller ikke.

– Nedgangen var spådd lenge før krig og uro i økonomien. Det tok rett og slett for mye av før det. Nå virker det å ha stabilisert seg på et litt mer sivilisert nivå.