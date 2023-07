Utleiemegleren venter eksplosjonsartet vekst i leieprisene

Geir Skogheim i Utleiemegleren mener det er flere faktorer som vil presse leieprisene oppover, og at dagens prisnivå er den nye normalen.

– Det er klart at det er en eksplosjon i leiepriser vi ikke har sett maken til, sier Geir Skogheim i Utleiemegleren om dagens prisnivå.

Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene falt med 1,2 prosent i juni.

Så langt i år har boligprisene steget med 6,4 prosent på landsbasis.

Eksperter mener at de gjentatte renteøkningene begynner å virke, og at husholdningenes sparebuffer avtar.

Geir Skogheim, salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, sier til E24 at tallene fremdeles er alvorlige, da boligpristallene har også innvirkning på leieprisene.

– Vi har hatt en del utleiere som har solgt utleieboligen sin i løpet av våren, men det er også tenkelig at det er en del som velger å beholde utleieboligen nå. Det er hvert fall å anbefale, for vi trenger alle de utleieboligene vi kan i det markedet som vi har nå, sier han.

– Nå er vi inne en periode, som er den første jeg kan huske, at vi har leiepriser som stiger fortere enn det salgsprisene stiger, fortsetter Skogheim.

Høye boligpriser og stigende renter mener de at vil fortsette å tvinge mange til å leie fremfor å eie bolig.

– Leiepriser vi ikke har sett maken til

Tall fra utleieplattformen Husleie.no viser at snittprisen for å leie bolig i Norge steg med 7,4 prosent i andre kvartal, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Snittprisen for å leie en bolig i Norge ligger på 12.222 kroner, ifølge Husleie.no.

I Oslo er prisen opp hele 8,4 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Snittprisen for å leie i hovedstaden ligger på 15.990 kroner.

Geir Skogheim, salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, venter en eksplosiv vekst i utleieprisene fremover.

Skogheim i Utleiemegleren sier at slik situasjonen er nå, så er det altfor lite boliger i utleiemarkedet. Han beskriver det hele som «vondt å se på».

– Vi ser priser på to-roms leiligheter i Oslo opp mot 20.000 kroner, og priser på tre-roms leiligheter opp mot 30.000 kroner. Det er klart at det er en eksplosjon i leiepriser vi ikke har sett maken til. Det er utfordrende, sier han.

Skogheim er klar på at om flere velger å holde på utleieboligen sin nå, på grunn av usikkerhet i markedet, så vil ikke det ha for mye å si for leiemarkedet.

– Det er ikke en løsning på det problemet som vi ser i leiemarkedet nå, men det avhjelper hvert fall noe på kort sikt.

Lavere antall utleieboliger

I første kvartal fortsatte andelen sekundærboliger å falle.

Nasjonalt har andelen falt fra en topp på 15,4 prosent i tredje kvartal 2019 til 14,5 prosent i første kvartal 2023, ifølge statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse. Det tilsvarer en reduksjon på drøyt 9000 boliger.

Nedgangen har vært tydeligst i Oslo, hvor andelen sekundærboliger falt fra 17,5 prosent til 15,1 prosent i perioden.

I Oslo steg leieprisene med 8,4 prosent i første kvartal, sammenlignet med samme kvartal i fjor, ifølge husleie.no.

– I en tid hvor det er behov for mange flere leieboliger til å huse flyktninger, studenter, arbeidsinnvandrere og unge som ikke har råd til å kjøpe, er det sterkt bekymringsfullt at både antall og andel sekundærboliger faller videre, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, i en kommentar til tallene.

Norges Eiendomsmeglerforbund trekker frem høy formueskatt på sekundærbolig og høye drifts- og rentekostnader, som gir dårlig avkastning ved utleie, som grunner til at det blir færre utleieboliger i Norge.

– Den nye normalen

Geir Skogheim i Utleiemegleren sier at mangelen på studentboliger er med på å forverre problemet.

– Det er veldig mange som skal inn i leiemarkedet samtidig. Med det lave tilbudet som er, så vil det gjøre at det blir en eksplosjonsartet vekst i leieprisene, sier Skogheim.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank, har også tidligere sagt at til E24 han tror befolkningsveksten kan sende både bolig- og leieprisene til himmels.

Skogheim mener at det ikke er noe som tyder på at situasjonen vil bli bedre med det første, men at prisene bare vil vedvare utover sommeren.

– Det prisnivået som vi ser nå er den nye normalen.

