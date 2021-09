Nordea Markets tror Evergrande-trøbbelet kan svekke kronen

Krisen i kinesiske Evergrande knyttes til kraftige fall på verdens børser. Det kan bli viktigere for kronekursen enn en kommende renteheving, mener Nordea Markets’ sjeføkonom.

Investorer frykter at problemene i kinesiske Evergrande Group skal smitte over på økonomien, og sender børsene nedover. Kronekursen følger etter. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Verdens børser starter en sentralbanktung uke med kraftig nedgang, og kronekursen følger etter.

I skrivende stund koster én euro 10,24 kroner. Det er rundt fire øre mer enn før helgen. Én dollar koster samtidig 8,74 kroner – en svekkelse på 16 øre.

Børsnedgangen knyttes til den kriserammede kinesiske boligutvikleren Evergrande, og frykt for at selskapets gjeldsproblemer vil smitte over på den kinesiske økonomien.

Denne uroen kan bli viktigere for kronekursen enn Norges Banks kommende rentemøte, mener Nordea Markets.

– Norges Banks renteheving denne uken kan lett bli overskygget av usikkerheten fra Kina, skriver meglerhuset i en analyse.

Les også Oslo Børs styrer mot årets verste dag

– Lider når det er uro

Den norske kronen er en liten valuta, og mange investorer søker til mer trygge havner som dollar og yen når markedet er urolig. På grunn av den store oljevirksomheten i Norge er også oljeprisen en viktig driver for kronekursen.

– Det er en trend vi har sett de siste årene. Kronen er i stor grad styrt av internasjonale forhold, og den er ofte ganske flyktig – og det vet internasjonale investorer. Man må ha en ganske høy ekstraavkastning for å finne den attraktiv, sier Nordea Markets’ sjeføkonom Kjetil Olsen til E24.

Kjetil Olsen er sjeføkonom i Nordea Markets. Vis mer

Dagens børsuro knyttes altså til kinesiske Evergrande – et av landets største boligutviklere. Selskapet sliter med høy gjeld, og markedet frykter at problemene skal smitte over til resten av den viktige eiendomssektoren i Kina.

– Det er veldig usikkert hvordan denne situasjonen utvikler seg: er dette en større ting som vil gi ringvirkninger i kinesisk økonomi, eller kan de kinesiske myndighetene hente det inn. Vi tror det siste, sier Olsen.

Men dersom krisen vedvarer og bli verre, vil det kunne påvirke kronekursen negativt på kort sikt, mener Nordea.

– Når det er risk-off i markedet, så søker man inn i trygge ting som amerikanske statsobligasjoner. Kronen er ingen trygg havn. Den lider når det er uro, sier Olsen.

Les også Kinas Evergrande-problemer kan påvirke deg – selv uten en kaotisk kollaps

Signaler fra USAs sentralbank

Norges Bank har altså signalisert at renten skal opp etter rentemøtet på torsdag denne uken.

– Om man ser i rentemarkedene nå, så ser det litt ut som renteoppgangen er priset inn, og at markedet har tatt innover seg at renten skal opp, sier Olsen.

Derfor tror han at USAs sentralbanks rentemøte, som rundes av på onsdag, vil være viktigere for kronekursen.

Her vil mange følge med på hvorvidt sentralbanken kommer med signaler om nedtrapping av krisegrep, såkalt «tapering».

– Der har mange begynt å tenke at sentralbanken vil være mer avventende med signaler. Men om de skulle komme med en såkalt «haukete» overraskelse, så kan det føre til to ting: dollaren kan styrke seg, og dra med seg kronen den andre veien. Og aksjemarkedet kan få litt mer «angst» for tilbaketrekking av likviditet.

Begrepet «hauk» brukes om de som vil ha strengere pengepolitikk og høyere rente, i motsetning til «duer» som vil ha lavere renter.

Olsen i Nordea bemerker at USAs sentralbank vil måtte trekke tilbake støttekjøpene før eller siden, og at det nå er snakk om styrken på signalene.

– Det handler mye om hvordan ting går i forhold til forventningene, som priser inn det som skjer en god stund i forveien. Derfor skal det også mye til for at Norges Bank skal skape stor furore.