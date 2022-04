Exit-bolig selges igjen

Villa Bergstuen på Svartskog ble solgt for 22,2 millioner kroner for et år siden, og eiendomsmegleren håper på 24 millioner i år.

Boligen har et bruksareal på 241 kvadratmeter.

Huset var hjemmet til karakteren William Bergvik som spilles av Pål Sverre Hagen i Exit. I TV-serien var karakteren en rik småbarnsfar med en «umettelig appetitt på dop, vold, sex og grov innsidehandel».

Eiendomsmegler og partner Stian Pøhler forsikrer til E24 at boligen er hyggeligere enn den fremstår i serien.

For et år siden ble huset solgt for 22,2 millioner, også den gang med 24 millioner i prisantydning.

– Huset selges på grunn av at det har vært en endring i eierens jobbsituasjon, som har ført til at han måtte gi slipp på sin husdrøm etter usedvanlig kort tid, sier eiendomsmegleren.

Huset blir solgt av tidligere landslagstrener Roy Einar Johansen som siden 2016 har jobbet som trener for Vålerenga hockeyklubb, men har fått jobb i utlandet.

– Alle vet det har vært en del heftige scener fra denne boligen, men det har det ikke senket prisen i noen betydelig grad, mulig merverdi ved at det er et kjent hus, sier Pøhler.