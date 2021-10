Derfor har oljefondssjefen en bekymring når han legger seg:

Nordmenn har en forståelse for at ting går opp og ned. Det mener Nicolai Tangen. Han mener landets befolking må belage seg på et svekket oljefond i årene som kommer.

Oljefondsjef Nicolai Tangen har sittet i sjefsstolen i et drøyt år. Her besøker han oljemuseet for første gang. Vis mer

– Det er mye risiko i kapitalmarkedet. Inflasjonen stiger og renten må opp. Dette er negativt for både renter og aksjer. Jeg tror vi kan få turbulente tider fremover. Verdien på fondet vil gå nedover. Dette kan også vare ganske lenge, slår Tangen fast.

Tangen beskriver ikke dette som en generell bekymring. Dette er noe man må belage seg på.