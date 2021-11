De har kompetansen politiet trenger. Men politimesteren føler seg presset til å ikke ansette flere som Ingunn og Frode.

Et politisk satt måltall har gjort det vanskelig for politiet å ansette ekspertene de trenger for å etterforske alvorlig kriminalitet.

Spesialetterforskere Ingunn Nysted og Frode Midtkandal avdekker økonomiske lovbrudd. Vis mer