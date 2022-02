Flere vurderer å pensjonere seg tidligere

En ny undersøkelse viser at yrkesaktive i 50- og 60-årene nå ønsker å gå av med pensjon nesten to år tidligere enn de gjorde før pandemien slo til.

En undersøkelse gjort blant eldre arbeidstakere viser en økning i antallet som ønsker å gå av med pensjon tidligere enn det var før pandemien. Særlig helse og undervisning er yrker som er utsatte. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB Vis mer

NTB

Undersøkelsen er utført av Ipsos for Senter for Seniorpolitikk og er gjort blant arbeidstakere i alderen 50 til 74 år.

– Det er ingen tvil om at folk nå ønsker å slutte å jobbe i stadig lavere alder: Fra august 2019 til oktober 2021 sank ønsket avgangsalder fra 66,6 til 64,7 år blant arbeidstakere over 50 år, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk til VG.

Hun mener dette er bekymringsfullt både på kort og lang sikt.

– Hvis det blir slik at de som har valget mellom å jobbe eller å gå av med pensjon velger det siste, vil norsk arbeidsliv miste mye viktig kompetanse. Det gjelder spesielt innen helse og undervisning, sier hun.

Andelen seniorarbeidstakere som gleder seg til å tre helt ut av arbeidslivet har vært stabil i mange år. Men i januar 2021 steg andelen som gleder seg til å slutte å jobbe fra 44 til 53 prosent, og holdt seg høyt også i oktober 2021.

Østerud mener at endringer og restriksjoner som strammes til, lettes og strammes til igjen kan føre til at arbeidstakere i alle aldersgrupper går lei.