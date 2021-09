Tidenes dyreste august-strøm: – Kommer til å svi ordentlig

Strømprisen i forrige måned ble den dyreste for en augustmåned noensinne, ifølge strømselskapet Entelios. Nordmenn betalte i snitt 68 øre kilowattimen.

Kraftprisen i august ble den dyreste for en augustmåned noensinne, ifølge strømselskapet Entelios. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag denne uken ble årets dyreste dag for strømkundene i Sør-Norge, med et snitt på 1,10 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter.

Nå viser tallene for august måned at dette ble den dyreste augustmåneden noensinne for norske strømkunder, etter en periode med rekordhøye priser på CO2-kvoter og uvanlig høye priser på kull og gass som løfter kraftprisene i Europa.

Strømprisen i Norge endte på 68 øre kilowattimen utenom nettleie og avgifter, ifølge det Agder Energi-eide strømselskapet Entelios.

– Det er rekord for årstiden. Det er jo dyrt, og det skyldes særlig koblingen Sør-Norge har mot utlandet og det rekordhøye tyske prisnivået, sier direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios til E24.

Går den høye strømprisen ut over din familieøkonomi? Tips E24s journalist på kjetil.malkenes.hovland@e24.no.

– Kommer til å svi ordentlig

I et notat omtaler selskapet augustprisen som «klin kokos».

– Det kommer til å svi ordentlig for forbrukerne hvis dette prisnivået holder seg gjennom vinteren. Mange bedrifter har sikret seg for lenge siden, men det er fortsatt en svært liten andel av husholdningene som velger fastpris, sier Myhre.

Entelios venter at 2021 blir det dyreste året noensinne for norske strømkunder, etter at fjoråret bød på uvanlig billig strøm.

– Det ser ut til å bli prisrekord for året sett under ett. Sannsynligvis ender vi med en snittpris på 55 øre kilowattimen i Norden, slik prognosene ligger an. I Sør-Norge ligger snittprisen an til å bli 62 øre kilowattimen, som er langt over normalen, sier Myhre.

Les også Årets dyreste strøm: – Det er rekordnivåer for årstiden

Dyrest i Sør-Norge

Som tidligere i år var det også i august en viss spredning i prisene, der kunder i Oslo, Bergen og Kristiansand betalte mest, med en snittpris på 75 øre kilowattimen, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Nordområdene i både Norge og Sverige har overskudd på kraft og begrenset nettkapasitet sørover, og disse områdene har også nytt godt av lavere priser den siste tiden.

Strømkunder i Molde og Trondheim betalte 60 øre kilowattimen, mens folk i Tromsø slapp unna med 45 øre kilowattimen, ifølge Nord Pool.

I forrige måned betalte også svenskene den høyeste prisen for en augustmåned noensinne, med 67 øre kilowattimen, påpeker Entelios.

Danskene hadde imidlertid Nordens dyreste strøm i august, med et snitt på 88 øre kilowattimen i prisområdet DK2, ifølge Nord Pool.

Andreas Myhre er direktør for kraftforvaltning i Entelios. Vis mer

– Sparer vannet

Noe av årsaken til de høye prisene er imidlertid at vannkraften må holde igjen på produksjonen for å sikre at det er nok vann igjen til vinteren, påpeker Myhre.

– Det som er bra med dette, det er at vannmagasinene har hatt en flat utvikling. Det er jo bedre at vi sparer vannet til vinteren enn at vi bruker det nå. Men da må kraftbransjen sette opp prisene slik at det ikke blir tappet for mye vann for eksport, sier Myhre.

– Hvordan vil du karakterisere dette prisnivået?

– Dette er en tjueårsbølge. Det er også en sterk coronaeffekt nå på grunn av Kinas stadig villere etterspørsel etter gass fordi de skal lage varer som Vesten etterspør, men denne effekten vil etter hvert gå over. Dette er også koblet med finværet i Norge i år, som gjør at vannmagasinene har lavere fylling enn vanlig, sier Myhre.

Frp foreslo denne uken å bruke 11 milliarder på å fjerne elavgiften, noe som ville kutte flere tusenlapper i strømregningen for en vanlig husholdning. Høyre var imidlertid ikke enig i et slikt grep, og omtalte det som et valgkamputspill.

Les også Frp vil bruke milliarder på å fjerne elavgiften: – Kraftprisene er unormalt høye

Dyreste uke på ti år

Strømprisen i uke 34 var var den høyeste på mange år, med et snitt på 85 øre kilowattimen i Sør-Norge, påpeker NVE i en kommentar.

Man må tilbake til vinteren 2010 og 2011 for å finne like høye ukespriser i statistikken.

Strømprisen i Midt- og Nord-Norge hadde en snittpris på 54 øre kilowattimen. Dermed er prisforskjellene mellom sør og nord i Norge noe redusert. Årsaken var at flere vannkraftverk ble vedlikeholdt.

Myhre påpeker at strømprisene vil bli påvirket av det det grønne skiftet, med økt innslag av vind- og solkraft og mindre bruk av mer stabil fossilkraft.

– Variasjonene i kraftprisene vil vedvare, og i et mer fornybardominert system kan opp- og nedgang i vinden føre til store prisforskjeller fra dag til dag. Men snittprisene de neste ti årene vil trolig ligge på rundt 35 øre, selv om prisene kan variere mye fra år til år, sier Myhre.