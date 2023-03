Skattemeldingen kommer til uken: – Tror jeg har regnet riktig

Denne måneden får du vite om du ender opp med restskatt eller å få igjen på skatten. Tirsdag 14. mars sendes de første skattemeldingene ut.

Sofija Eror er student og har deltidsjobb i en svømmehall. Hun er spent på skattemeldingen som kommer på tirsdag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger

Tirsdag 14. mars starter Skatteetaten utsendelsen av skattemeldingen til rundt fem millioner nordmenn. Innen måneden er omme skal alle ha mottatt sin personlige skattemelding.

For mange kan det å åpne skattemeldingen by på hyggelige nyheter. Det er nemlig langt flere som pleier å få igjen på skatten enn de som må betale restskatt.

I fjor fikk rundt 2,7 millioner skattebetalere tilbake på skatten, mens omtrent én million fikk baksmell, ifølge interesseorganisasjonen Skattebetalerforeningen.

Søndag ettermiddag møter E24 Sofija Eror. Hun er student og har deltidsjobb i en svømmehall.

At skattemeldingen kommer på tirsdag stresser hun ikke over. Hun tror hun er en av de heldige som vil få igjen på skatten.

– Jeg er spent, men jeg tror jeg har regnet riktig, sier hun.

Uansett om du får penger igjen på skatten eller ei, er det viktig å sjekke at opplysningene i skattemeldingen er korrekte, understreker Skattebetalerforeningen i en pressemelding.

– Pleier å glede meg

For sykepleierstudenten Nelly Skjølsvold er skattemeldingen noe hun gleder seg til. E24 møter henne i Oslo sentrum, hvor hun er på vei til å se Arsenal-kamp.

– Jeg er alltid like spent. Det er noe jeg pleier å glede meg til, for det går som oftest bra, sier hun.

Gjennom året prøver Skjølsvold å betale litt ekstra skatt slik at hun får noe igjen før sommeren.

– Det er en form for sparing, sier hun.

Sykepleierstudent Nelly Skjølsvold gleder seg alltid til skattemeldingen kommer.

– Mulig å spare penger

Fristen for innlevering av skattemeldingen er 30. april, med mulighet for utsettelse. Før den tid er det en rekke ting som må på plass.

I første omgang er det viktig å faktisk åpne skattemeldingen.

I fjor viste tall fra Skatteetaten at så mange som 500.000 skattebetalere ikke hadde åpnet skattemeldingen to dager før innleveringsfristen. Skattebetalerforeningen synes det er «betenkelige» tall.

– Med digitaliseringen og forhåndsutfylt skattemelding er det kanskje ikke så rart at mange ikke åpner skattemeldingen, men det er langt fra lurt. Skattemeldingen er bare delvis utfylt, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen i en pressemelding.

Lothe sier at alle skattebetalere har et ansvar for å sjekke at tallene er korrekte, for eksempel at all formue og alle inntekter er ført riktig.

I tillegg kan det være fradrag du har krav på som ikke er kommet med.

– Det er mulig å spare penger på å kontrollere opplysningene Skatteetaten har om deg, sier han.

Har opplevd både baksmell og restskatt

– Det kan hende jeg må betale litt mer enn jeg har satt av, men det skal gå greit, sier Erik Nergaard.

E24 møter Nergaard i Oslo sentrum søndag ettermiddag. Med skiene over skulderen er han på vei hjem fra skitur i Nordmarka.

Nå som skattemeldingen er like rundt hjørnet, er han spent på om han har betalt nok skatt eller ikke.

Nergaard erkjenner å ha fått både restskatt å baksmell opp gjennom årene.

– Jeg er alltid litt spent på om han har betalt nok i skatt eller ikke. Det har gått litt opp og ned.

Uansett utfall er Nergaard er en av dem som gjør det Skattebetalerforeningen håper vi skal gjøre. Nemlig å kontrollere opplysningene som står i skattemeldingen og sende den inn før fristen, forteller han.

Erik Nergaard jobber i Plan- og bygningsetaten. Han sier det har variert om han får tilbake på skatten eller ei.

Advarer mot svindel

Få dager før utsendelsen starter, advarer Skatteetaten om svindelforsøk med etaten som påstått avsender.

Skatteetaten forventer at både skattemeldingen og skatteoppgjøret vil bli forsøkt misbrukt, og advarer mot stadig flinkere svindlere.

– Vi sender ikke lenker uoppfordret i e-post eller SMS, og etterspør ikke bank- eller kredittkortopplysninger i disse kanalene. Ikke la deg lure, dette er svindel! Det sier sikkerhetsdirektør i Skatteetaten, Ragna Fossen, i en pressemelding.

Ragna Fossen, sikkerhetsdirektør i Skatteetaten, advarer mot stadig flinkere svindlere.

Fossen sier at det er vanlig at skattytere blir utsatt for svindelforsøk på viktige skattedatoer.

– Det er et økende omfang på svindelforsøk i Norge og globalt, men heldigvis er bevisshetstnivået, skepsisen og kunnskapen i befolkningen generelt forbedret. Likevel endrer også svindlerne taktikk og mange blir fortsatt lurt til å klikke på lenker, sier Fossen.

Hun sier at svindlerne blant annet tar i bruk kunstig intelligens og norsktalende hjelpere for å lage nesten språklig perfekte e-poster og SMS-er.