Finansministeren: – Et budsjett som er preget av alvor

I dag legger Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem sitt første forslag til statsbudsjett som finansminister. Tidlig torsdag morgen sier han at han er forberedt på at mange blir skuffet over budsjettet, som vil være forsiktig med oljepengebruken.

PENGEBREMS: Finansministeren sier årets budsjett vil dempe oljepengebruken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hovedutfordringen for mange er den høye prisveksten. Derfor skal vi lage et budsjett som gjør at vi får mer kontroll på den, og demper oljepengebruken, sa finansministeren da han møtte pressen tidlig torsdag morgen.

– Det er et budsjett som er preget av alvor.

Når Vedum i dag legger frem sitt forslag til budsjett, er Norge inne i en av de mest økonomisk utfordrende periodene på mange år.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har forsøkt å dempe forventningene, og vært svært tydelig på at mange kan komme til å bli skuffet over det som blir et «meget stramt» budsjett.

En galopperende prisvekst har gjort at Norges Bank har skrudd opp renten i rekordfart. De økonomiske betingelsene som ligger til grunn har gjort at det er mye spenning knyttet til budsjettet.

Vedum sier det vil komme mer penger til forsvaret, og at dette er helt nødvendig på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen, med en nabo i nord som fører en angrepskrig mot Ukraina.

– Det er ikke noe som er gøy å gjøre, men vi må gjøre det, sier finansministeren.

På spørsmål om han frykter flere milliardærer vi flytte fra landet etter dette budsjettet, sier finansministeren at han ønsker at de rike skal ta en større del av «spleiselaget».

BUDSJETTDAG: Finansministeren på vei ut av sin pendlerbolig i Oslo.

– Aldri flyttet så store tall

Vedum forteller at det er mye som har endret seg siden han tok finansminister-posten, og at det har preget hvordan budsjettet vil se ut.

– Det har skjedd enormt mye underveis. Et statsbudsjett begynner man å jobbe med ved jul. Det at krigen i Ukraina begynte med en gang vi begynte å jobbe, det gjorde at alle tallene endret seg, og mange kostnader har gått veldig opp. Man har aldri flyttet på så store tall som det vi har gjort siden budsjettkonferansen frem til nå, sier Vedum.

Finansministeren er også fremdeles tydelig på at han ikke forventer at dette blir et populært budsjett, og at man vil holde igjen på oljepengebruken.

– Det er ikke det mest populære som enkeltpost, men summen hvis vi ikke gjør det er at prisene går mer opp, og det legger mer press på renten. Det ville vært veldig uklokt nå, sier han.

Statsbudsjettet Tre dokumenter er særlig viktige: nasjonalbudsjettet, gul bok og skatteforslaget. Nasjonalbudsjettet er en melding til Stortinget som beskriver tilstanden i norsk økonomi, viser prognoser og drøfter den økonomiske politikken. Gul bok gir hovedtrekkene i statens inntekter og utgifter og er et forslag til Stortinget. Skatte- og avgiftsopplegget er forslag til lovvedtak og andre vedtak om skatter og avgifter for 2023. Vis mer

Lakseskatt

Regjeringen har varslet at oljepengebruken skal ned, og mektige LO har meldt at det er «payback time», og at «nå skal vi ta de rike».

Det er allerede kjent at regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt for havbruksnæringen og øke grunnrentebeskatningen samt innføre en høyprisavgift for kraftprodusenter. I alt vil dette øke skatteinntektene med 33 milliarder kroner årlig, ifølge Finansdepartementet.

Det er også ventet at formuesskatten vil øke for de med mest. Økonomer E24 mener det er naturlig å forvente at denne regjeringen velger økning i formuesskatten foran velferdskutt.