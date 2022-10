Regjeringen øker skatten på formue og utbytte

Skatten på inntekter under 750.000 kroner reduseres med 4,5 milliarder kroner. Samtidig innfører de skatteskjerpelser for de som tjener mer enn 750.000 kroner

En ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner innføres.

Regjeringen innfører merverdiavgift for elbiler som har en kjøpepris over 500.000 kroner. Da anslår at dette vil hente inn 1,2 milliarder kroner i året.