Ida Wolden Bache i åpen stortingshøring: – Kunne ha satt renten opp mer og raskere

I en åpen høring i finanskomiteen sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache at renten kunne vært satt opp mer og raskere, men at de ikke ønsker å bremse økonomien mer enn nødvendig.

– Inflasjonen er nå klart over målet. Vi kunne ha satt renten opp mer og raskere enn hva vi har gjort så langt. Da kunne inflasjonen ha avtatt raskere, sier sentralbanksjefen i innledningen til høringen i Stortingets finanskomité, som er lagt ut på Norges Banks nettsider.

Hun sier at når sentralbanken velger å bruke «noe tid» på å bringe inflasjonen ned, er det fordi de også skal bidra til at flest mulig er i jobb.

– Vi ønsker ikke å bremse økonomien mer enn det som er nødvendig for å få bukt med inflasjonen, sier Bache.

Etter innledningen er det satt av rundt en time til en felles spørsmålsrunde. Det er på forhånd ventet at den svake kronekursen, som er den svakeste siden pandemien startet, vil bli et tema i under spørsmålsrunden. En dollar koster nå 10,47 kroner, og en euro hele 11,55 kroner.

Den svake kronekursen gjør at det blir dyrere for nordmenn å dra på ferie, men flere storbanker tror også at det kan føre til flere rentehevinger for å beskytte kroneverdien.

– Dersom aktørene i valutamarkedene mister tilliten til at pengepolitikken i Norge strammes til når inflasjonen øker, kan kronen svekke seg mer, sier Bache.

Kostbart med valutaintervensjon

Rødts Marie Sneve Martinussen spør om det er andre virkemidler enn de Norges Bank har i dag som bør vurderes. Bache svarer at det ikke er behov for ytterligere virkemidler.

– Det er styringsrenten som er virkemiddelet i pengepolitikken. Det har over tid en klar sammenheng med kronekursen. Så innenfor rammene av inflasjonsstyringen – for vi har ikke noe mål for kronekursen – er vi selvfølgelig opptatt av utviklingen i kronen fordi det har betydning for prisveksten. Sånn sett virker styringsrenten på prisveksten blant annet gjennom virkningen den har for kronekursen, sier Bache.

Sentralbanker kan for eksempel selge valutaer for å påvirke kursen.

– Vi har valutareserver i Norges Bank som brukes til beredskapsformål for å nå målene i pengepolitikken og bidra til finansiell stabilitet. Men både erfaringen i Norge og internasjonalt indikerer at det å bruke valuatintervensjoner aktivt for å sikre et bestemt nivå for valutakursen eller i en bestemt retning kan være kostbart og ikke nødvendigvis veldig effektivt over tid, sier Bache.

Tror ikke kronesalg påvirker

I slutten av april falt kronen markant etter at Norges Banks kronesalg ble kuttet mindre enn ventet. Slike kronesalg (veksling) blir gjort for å overføre utenlands valuta til Oljefondet. Det er noe annet enn når sentralbanker selger valuta for å påvirke kursen.

På spørsmål fra Frps Hans Andreas Limi om hvordan Bache ser på forholdet mellom slike kronesalg og kronekursen, svarer sentralbanksjefen at det Norges Bank selger kroner, må sees i sammenheng med de store kjøpene av kroner som oljeselskapene gjør.

– Vi selger disse kronene for å dekke statens behov for valuta til Statens pensjonsfond utland. Vi har ikke grunnlag for å tro at disse kjøpene og salgene har en varig effekt på kursnivået. Men de sammenfaller ikke helt i tid, så kan ikke utelukke at det kan påvirke kronekursen noe i det korte, sier Bache.

Økte renter utenlands

I sin innledning viser Bache til at rentene utenlands har steget mer enn i Norge den siste tiden.

– Sammen med uro i finansmarkedene har det trolig bidratt til at kursen på norske kroner har svekket seg, sier sentralbanksjefen.

Det at Norge har en flytende valutakurs virker som en støtdemper på norsk økonomi, fastslår Bache.

– Vi er likevel ikke frikoblet fra renteutviklingen i landene rundt oss. At rentene stiger ute, vil normalt trekke i retning av en svakere krone. En svakere krone bidrar til at varer vi importerer, blir dyrere. Når prisveksten allerede er høy, som nå, øker det risikoen for at inflasjonen biter seg fast. Det må vi ta hensyn til når vi setter renten, sier hun.

Norges Bank hevet forrige uke styringsrenten til 3,25 prosent. Flere venter at rentetoppen vil ende på 4 prosent.

Bache blir spurt om hva hun ser på som drivkreftene bak den høye inflasjonen.

– Det er sammensatt. Høye energipriser og høye priser på varer det handles med internasjonalt har gitt økte kostnader til bedrifter som har blitt veltet over på utsalgsprisene. Så tror vi også at den høye prisveksten har sammenheng med den høye aktiviteten i norsk økonomi, sier sentralbanksjefen.