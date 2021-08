Oda-gründer ut mot Witzøes oppgjør med formuesskatten: – Etisk lite gjennomtenkt

Laksemilliardær Gustav Witzøes kritikk av formuesskatten får gründere til å steile. – Å true med å flytte ut er noe jeg synes en skal holde seg for god for, sier Karl Munthe-Kaas.

Karl Munthe-Kaas, gründeren bak Oda, er sterkt uenig med Witzøe om formuesskatten, og mener Witzøe burde holdt seg for god for å true med å flytte. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– Når jeg har valgt å stikke hodet frem og fortelle sannheten, må jeg finne meg i å få motbør. Men jeg hadde ikke regnet med at dette skulle få en så hatsk og personlig form, sier Witzøe til E24.

Torsdag gikk laksemilliardær, Gustav Witzøe, knallhardt ut mot en rødgrønn økning av formuesskatten.

Han mente den tappet bedrifter for ressurser, og at det kan komme en dag der det blir aktuelt for familien å flytte til utlandet for å unngå skatten.

Formuesskatten i Norge krever 0,85 prosent skatt i året på formue over 1,5 millioner. Det er 8.500 kroner per million.

Ifølge Kapital var Witzøe god for 33,5 milliarder kroner i 2020, og er Norges sjette rikeste mann.

Utspillet har fått gründer Karl Munthe-Kaas i Oda (tidligere Kolonial.no) til å reagere.

I et innlegg på Facebook støtter Munthe-Kaas formuesskatten. Han mener skatten ikke går utover inntektene og kapitalen til selskapet, men formuen til privatpersoner.

– Du kan helt fint argumentere mot formuesskatten privatøkonomisk, men det å begynne å true med å flytte ut er noe jeg synes en skal holde seg for god for, sier Munthe-Kaas til E24.

Han slår fast at det ikke er frivillig å betale skatt, men at det å flytte ut av landet er en mulighet man har.

– Men å gjøre det fordi en ikke vil betale skatt etter at man har tjent formue her i landet, det er etisk lite gjennomtenkt, sier han.

Laksemilliardæren Gustav Witzøe håper på en reform av formuesskatten. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Samfunnskontrakt

I sitt Facebook-innlegg viser Munthe-Kaas til Otovo Solar-gründer Andreas Thorsheim sine innlegg på Twitter om samme sak.

– Jeg synes det er litt gøy at både jeg og Andreas er samfunnsøkonomer og gründere, og at vi endte opp med å være så enige, sier Munthe-Kaas til E24.

Både Thorsheim og Munthe-Kaas mener begge at Witzøe tar feil i at skatten går utover bedriftene, og at det fra et samfunnsøkonomisk ståsted er vanskelig å være mot formuesskatten.

Økt formuesskatt gjør det mulig for andre å betale mindre i skatt, noe som igjen fører til større samfunnsøkonomisk overskudd, skriver gründerne.

– Det vil lede til mindre skattemessig tap, større tilbud av arbeidskraft, lavere lønnspress og bedre konkurransekraft. Vi ville fått en større kake å dele, og den ville være mer rettferdig fordelt, sier Munthe-Kaas.

Han argumenterer også for at man har et ansvar når man har vokst opp i Norge, og har hatt nytte av samfunnet til å starte opp bedriften sin.

– Jeg kjenner flere som bor i utrygge land, som vet om norsk formuesskatt, som velger å komme hit for å starte opp bedriftene sine og investere. De gjør det på grunn av tryggheten og mulighetene, sier han.

– Et sted går en grense

Gustav Witzøe har fått tilsendt kritikken fra Thorsheim og Munthe-Kaas, og svarer følgende.

–Jeg gjentar at jeg ikke har tenkt til å flytte fra Norge, men at et sted går en grense. Den kraftige økningen vi risikerer med ny regjering vil naturligvis øke risikoen for at enda mer av norsk eierskap flytter ut.

Witzøe peker videre på konsekvensene av formuesskatten for eget selskap.

– Dersom en eventuell rødgrønn regjering gjør alvor av sine forslag om å fordoble formuesskatten på norsk eierskap, vil det medføre at vårt industriselskap, Kverva, med 5000 medarbeidere over hele landet, må betale et ekstra utbytte på nær en halv milliard kroner for å betale denne skatten.

Han poengterer samtidig at det «hadde vi sluppet hvis eierne hadde bodd i utlandet», og setter spørsmålstegn ved hvor lenge man kan forvente at norske eiere skal insistere på norsk bosted til skade for bedriftene de eier.

Witzøe sier han ikke vil avsi noen «etisk dom» over dem som måtte ha et annet syn enn han selv, og benytter anledningen til å rose dagens regjering for å ha redusert skatten.

Laksemilliardær Gustav Witzøe. Vis mer byoutline Ingar Storfjell / Aftenposten

I slutten av 2011 overførte Witzøe nesten alle aksjer i lakseselskapet Salmar til sønnen Gustav Magnar Witzøe.

I 2019 hadde laksearvingen en formue på drøye 20 milliarder kroner, ifølge skattelistene. Han er rangert til Norges rikeste.