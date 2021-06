NHO-sjefen støtter LOs krav om nasjonale innkjøpsregler: – Redd de useriøse skal få ta tak igjen

LO og NHO samler seg nå bak kravet om et nasjonalt rammeverk som skal sikre at det offentlige kun kjøper inn fra seriøse aktører. NHO-sjefen frykter arbeidslivskriminaliteten kan blomstre opp når samfunnet åpner opp igjen.

– Det er ingen tvil om at det er et krav blant våre medlemmer om at vi i NHO må bygge opp om det seriøse arbeidslivet, slik at de aktørene som ser verdien av det og driver skikkelig også får en gevinst av det og vinner frem, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Jeg er jo redd for at de useriøse aktørene skal få ta tak igjen nå som samfunnet skal åpnes opp igjen, sier han videre.

Han går nå ut og støtter LO-leder Peggy Hessen Følsviks utspill om at det trengs nasjonale innkjøpsregler som skal sikre et seriøst arbeidsliv. LO-lederens utspill kom etter et vedtak i representantskapet i mai.

Håper på enighet før valget

Det er i dag enkelte kommuner og fylker som har innført ulike ordninger, som blant annet stiller krav til for eksempel faste ansettelser som hovedprinsipp, at man skal ta inn lærlinger og at man tar ansvar for sine underleverandører.

Slike ordninger er blant annet på plass i Oslo, Skien og enkelte andre kommuner, men NHO-sjefen mener en nasjonal ordning må på plass:

– Mange bedrifter opererer jo på tvers av flere kommuner, der det er ulike regler. Så vi ønsker et nasjonalt rammeverk. Det er mer forutsigbart og enklere å forstå for bedriftene, sier Almlid.

NHO-sjefen forteller at de og LO har snakket om et slikt system en god stund.

– Under Arendalsuken i 2019 utfordret jeg Hans Christian (Gabrielsen, den tidligere LO-lederen, journ.anm.) på om vi skulle få til en «norgesmodell». Den skulle egentlig vært klar til Arendalsuken 2020, men det ble jo ikke noe av, sier Almlid og peker på hvordan coronapandemien påvirket den og andre prosesser.

– Men vi har jo vært i god dialog med LO og håper å bli enige om et forslag før valget, fortsetter han.

Faste ansettelser, lærlinger og offentlige anskaffelser

NHO-sjefen sier at de må komme tilbake til de nøyaktige detaljene i hvordan rammeverket skal se ut.

– Vi skal gå i dialog med LO om dette, men det vi ser for oss er en overordnet nasjonal ramme som suppleres av bransjespesifikke tilpasninger, sier Almlid og fortsetter:

– Så vi vil oppfordre de ulike bransjeorganisasjonene til å inngå underavtaler basert på rammeverket med deres partnere på arbeidstagersiden. For eksempel har Fellesforbundet og byggenæringen allerede gjort dette.

NHO-sjefen har noen grunnprinsipper som han mener uansett må ligge til grunn:

Hovedprinsippet i bedriftene bør være faste ansettelser

Man skal ha kontroll over de ulike kontraktene og underleverandørene man har nedover i verdikjeden sin

Det skal være krav til at man må ta inn lærlinger

– Det siste punktet er viktig fordi vi trenger å få ungdommen i jobb. Jeg tror dette har blitt ekstra tydelig under pandemien, der ledigheten har skutt i været generelt og der mange unge står uten jobb, sier Almlid.

NHO-sjefen peker, på samme måte som LO-lederen, på hvor viktig det offentliges innkjøp er for å påvirke næringslivet:

– Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner årlig. Det gjør det til en av de store musklene i økonomien, sier Almlid.

– Vi ønsker jo også at det offentlige skal bidra til innovasjon og grønn omstilling gjennom sine anskaffelser, men det må også være et krav om seriøsitet blant aktørene, sier Almlid.

– Så dere ønsker egentlig å utarbeide en slags veileder som kommuner, fylker og statlige aktører skal bruke?

– Ja, vi ser for oss at hvis vi får med politikerne på dette, kan vi klare å rulle det ut effektivt.

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Nærings- og fiskeridepartementet uttalte til E24 i mai at et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet er å vurdere behovet og muligheten for seriøsitetskrav i offentlige innkjøp.