Frp krever 400 milliarder ekstra til Nasjonal transportplan

Fremskrittspartiet vil øke rammen i Nasjonal transportplan med en tredel, og fjerne bompengeordningen helt.

Fremskrittspartiets transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud og partileder Sylvi Listhaug går inn for å øke rammen i Nasjonal transportplan med 400 milliarder kroner. Dette bildet er fra februar i fjor. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-Johan Falnes

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi ønsker å øke med 400 milliarder kroner, sier Fremskrittspartiets transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud til NTB.

Sammen med partileder Sylvi Listhaug er han nå klar til å legge fram Fremskrittspartiets fulle kravliste i stortingsforhandlingene om regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for 2022 til 2033.

Planen har en ramme på 1.200 milliarder kroner. Den vil Fremskrittspartiet nå øke med en tredel til 1.600 milliarder kroner.

Hoksrud mener samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har trukket i pengebremsen. Det sier han Frp skal sørge for å reversere.

– Fremskrittspartiet tar det håndbrekket helt ned igjen, og så gønner vi på!

Krever bompengeslutt

Et hovedkrav er slutt på bompenger. Hele 123 milliarder kroner skal plusses på for å sikre dette.

Gjeld i eksisterende bompengefinansierte veiprosjekter skal betales ned, og nye prosjekter skal gjennomføres uten at det kreves bompenger.

– Vi har allerede foreslått i Stortinget å ta penger fra infrastrukturfondet og rett og slett betale ned bomprosjekter, sier Listhaug.

Ifølge Hoksrud handler det om folks frihet.

– Vi er opptatt av at folk skal kunne flytte seg rundt uten at de skal betale skjorta for det. Derfor er vi veldig kritiske til bompenger, for de går faktisk rett ut av lommeboka til folk.

Ønsker høyhastighetsruter

Alt i alt vil Frp øke veiinvesteringene med 320 milliarder kroner utover regjeringens forslag. Det inkluderer summen som skal gå til avvikling av bompengeordningen.

I tillegg skal det settes av 60 milliarder kroner ekstra til jernbaneinvesteringer og en godspakke, og bevilgningene skal økes betydelig til vedlikehold av veier og jernbane og til rassikring.

Hoksrud trekker fram tre prosjekter som spesielt viktige:

* Riksvei 4: Her kjemper Frp for firefelts motorvei.

* E134 og E6: Frp går inn for gjennomgående høyhastighetsruter mellom øst og vest og nord og sør.

* Ringvei øst: Frp vil sikre midler til å føre E39 utenom Bergen sentrum.

Men Frp foreslår også kutt i forslaget fra regjeringen og vil blant annet ha byvekstavtalene vekk. Dette kan ifølge Frp gi mer enn 30 milliarder kroner i besparelser.

Åpner for økt oljepengebruk

Finansiering til de økte veiinvesteringene vil Frp sikre gjennom kraftige kutt i budsjettposter som innvandring og integrering, bistand og klima.

Men Frp er også beredt på å hente penger ut av oljefondet.

– Absolutt. Vi har alltid vært for å bruke penger på å bygge landet også, i stedet for bare å sylte alt ned i aksjer, handlegater og alt mulig, sier Listhaug til NTB.

– Men vi skal ikke bare ta nye oljekroner. Vi ønsker også å prioritere budsjettkronene annerledes, sier hun.

Forhandlingene i Stortinget skal etter planen avsluttes innen 7. juni.