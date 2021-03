Her er spørsmålene Stortinget vil ha svar på om Bergen Engines-salget

– Regjeringen er drevet fra skanse til skanse. Vi krever redegjørelse, ikke forsvarstale om Bergen Engines, sier Jette Christensen (Ap).

Jette Christensen (Ap) er den som kraftigst har frontet kritikken mot regjeringens håndtering av Bergen Engines-salget. Her sammen med leder i Stortinget utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt (Ap). Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB (arkiv)

Tirsdag 23. mars kommer justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til Stortinget for å gjennomgå departementenes håndtering av Bergen Engines-salget.

Handelen mellom eier Rolls-Royce og kjøper, russiskkontrollerte TMH International, ble denne uken satt på pause i påvente av at regjeringen vurderer den sikkerhetspolitiske siden av handelen.

BT/E24 har samlet 15 spørsmål som opposisjonen stiller regjeringen. Det blir blant annet spurt om hvordan dialogen var mellom sikkerhetsmyndigheter og regjeringen før saken kom i media (se faktaboks).

– Må få alle kort på bordet

– Jeg forventer at regjeringen innrømmer feil, legger alle kortene på bordet og bruker anledningen til å rydde opp i hvordan Norge i denne saken og for ettertiden skal agere når vi får sikkerhetspolitiske utfordringer, sier Christensen.

Hun mener Bergen Engines-saken tydelig viser at den nye sikkerhetsloven fra 2019 er «upløyd mark».

– Regjeringen må redegjøre for hvordan de vil tette det som åpenbart er huller i kritisk infrastruktur. Vi som politikere kan ikke la det spre seg en usikkerhet i befolkningen om vi tar sikkerhet på alvor, sier Christensen, som er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Initiativ til høring

– Hva vil skje om redegjørelsen i Stortinget blir en forsvarstale?

– Vi vil, uansett hva som kommer frem i redegjørelsen, ta initiativ til en høring om saken i en av Stortingets komiteer. Hva som skjer om Stortinget ikke er fornøyd med svarene, er for tidlig å svare på, sier Christensen.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) og Bjørnar Moxnes (Rødt) har tidligere truet med mistillitsforslag.

– Ingen kjøper en fabrikk til 1,5 milliarder kroner uten å vite hva man kjøper, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp). Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

– Vil de stanse salget?

Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier at det viktigste spørsmålet regjeringen nå svarer på er om de vil stanse salget.

– Når redegjørelsen kommer, har regjeringen brukt tiden fra 15. desember for å finne ut av dette.

Tybring-Gjedde, som også sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, sier videre at ingen kjøper investerer 1,5 milliarder kroner uten å vite hva man kjøper.

– Jeg vil derfor vite hvorvidt den russiske bedriften ved due dilligence fikk kunnskap om og innsyn i Bergen Engines sin teknologiske ekspertise på militære fartøyer.

Her er spørsmålene Stortinget vil ha svar på BT/E24 har bedt opposisjonen på Stortinget lage en liste over spørsmål som de vil stille til justisminister Monica Mæland 23. mars. Her er en forkortet versjon. Hvorfor er ikke sikkerhetsloven brukt fra starten? Når ble det bestemt at salget skulle vurderes opp mot loven? (Christensen) Sikkerhetsloven fordrer lister over virksomheter som utgjør grunnleggende nasjonale funksjoner for Norges sikkerhet. Hvilke virksomheter har de enkelte departementene utpekt og med hvilken begrunnelse? (Christensen) Hva definerer regjeringen som kritisk infrastruktur. (Christensen) Hvordan sikre arbeidsplassene på Hordvikneset og samtidig sørge for rikets sikkerhet? (Christensen) Hva planlegger regjeringen nå å gjøre med Bergen Engines (Rolls-Royce har ved salget varslet at bedriften ikke passer inn i deres portefølje)? (Tybring-Gjedde) Planlegger man å gjøre noen endringer i regjeringens varslingsrutiner? Hvorfor har ikke regjeringens sikkerhetsutvalg vært involvert? (Tybring-Gjedde) Sikkerhetsloven trådde i kraft 1. januar 2019. Har ett eller flere departement fra da og frem til 15. desember 2020 vurdert behovet for at Bergen Engines helt eller delvis skulle omfattes av sikkerhetsloven/sikkerhetsavtaler? (Lysbakken) Hva er årsaken til at Forsvarsdepartementet ikke ble regnet som berørt da UD videresendte brev fra Rolls-Royce 15. desember 2020? (Lysbakken) Hva foretok Forsvarsdepartementet seg i saken fra midten av januar til 1. mars i år, da statsråden meldte om at Bergen Engines ikke var underlagt sikkerhetsloven? (Lysbakken) Forsvarsministeren kunne i BT/E24 3. mars melde at «teknologioverføring kan komme inn under loven, forutsatt at den aktuelle teknologien har betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser». Når ble denne vurderingen gjort, og hva var årsaken til at denne erkjennelsen kom da, når det stikk motsatte ble kommunisert bare to dager tidligere? (Lysbakken) Hvordan var dialogen mellom sikkerhetsmyndigheter og regjeringen før denne saken kom i media? (Enger Mehl) Hvorfor har det tatt så lang tid før regjeringen åpnet for å bruke sikkerhetsloven, slik de gikk ut med 9. mars? (Enger Mehl) Hvordan kunne forsvarsminister Frank Bakke Jensen skriftlig svare Stortinget negativt på spørsmålet: «Har salget av motorfabrikken Bergens Engines AS fra Rolls Royce til TMH International vært vurdert etter §10-1 jf. §1-3 eller bestemmelser i sikkerhetsloven?» så sent som 1. mars, hvis de mener at de har vurdert sikkerhetsloven hele tiden? For to år siden kjøpte Kongsberggruppen store deler av Rolls-Royce sin virksomhet i Norge men Bergen Engines var ikke med på lasset den gang. Hva var grunnen til at denne virksomheten ikke ble overdratt? Står saken eventuelt annerledes nå? Hvilke alternative løsninger for eierskapet ser regjeringen for seg? Vis mer vg-expand-down

Audun Lysbakken (SV) har mange spørsmål til regjeringen i Bergen Engines-saken. Vis mer byoutline TERJE PEDERSEN

– Ansvarspulverisering

– Jeg er bekymret for at man her har vært vitne til en systematisk ansvarspulverisering. I verste fall kan det sette norske interesser i spill, dersom det ikke blir ryddet opp i, sier Audun Lysbakken (SV).

Han er klar på at regjeringen nå må redegjøre for hvilke vurderinger som er gjort til hvilken tid etter det han beskriver som «ukesvis med forvirring og motstridende meldinger».

– Stortinget må kunne ha tillit til at sikkerhetsloven blir forvaltet slik den skal, sier Lysbakken.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) har fått ansvaret for å rydde opp i Bergen Engines-saken. Vis mer byoutline Marita Aarekol

«Skiftet forklaring fra dag til dag»

Bjørnar Moxnes (Rødt) sier man vil lage den endelige spørsmålslisten nærmere dato for redegjørelse «i en sak der regjeringen skifter forklaring fra dag til dag».

– Jeg vil bore i snuoperasjonen. Vi vil vite hva Bakke-Jensen faktisk har gjort for å hindre et salg som svekker Norges sikkerhet i perioden etter at salget ble kjent for regjeringen i fjor og frem til saken sprakk i media, sier Moxnes.

– Holder ikke vann

Senterpartiet var først ut med å be regjeringen redegjøre om Bergen Engine-saken i Stortinget. Emilie Enger Mehl (Sp) mener justisministeren og forsvarsministeren nå prøver å skape et inntrykk av at de har hatt kontroll hele tiden.

– Forsvarsministeren har unnskyldt seg med at Næringsdepartementet bare vurderte de næringspolitiske sidene. Dette holder imidlertid ikke vann, da det er næringsdepartementet som har ansvar for disse vurderingene etter sikkerhetsloven. Sikkerhetsloven er et ansvar for alle departement, sier Mehl.

Hun mener regjeringen må komme inn på rekkevidden av sikkerhetsloven mer generelt.

– Har departementene kontroll på lovverket? Har man et overordnet bilde av alle salg til land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, og hvem er ansvarlig for å tegne dette bildet? spør hun.

