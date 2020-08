Eksperter om bolighøsten: Tror boliglånsforskriften vil hindre «ellevill prisvekst»

Kraftig rentefall kom boligmarkedet til unnsetning under krisen, og meglertopp tror nå det blir en unormalt kraftig prisvekst i høst.

FØLGER BOLIGMARKEDET TETT: Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Publisert: Publisert: 16. august 2020 19:10

– Det er én ting som trumfer alt nå, og det er rentenivået som gjør at ting har kommet tilbake såpass fort som det har gjort, sier Baard Schumann til E24.

Han er påtroppende sjef for eiendomsvirksomheten Veidekke solgte i sommer, og følger boligmarkedet.

Store rentekutt har bidratt til at corona-nedturen ble kortvarig. Etter prisfallet i mars og flat utvikling i april var mai-oppgangen den sterkeste noensinne, før prisene steg videre i både juni og juli.

Høsten er vanligvis en periode hvor de nominelle prisene faller i boligmarkedet, men 2020 har så langt vært alt annet enn normalt.

Venter unormalt høy prisvekst

Administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier i Privatmegleren venter en høst med nominell prisoppgang på grunn av sterk etterspørsel, i motsetning til normalen.

– Når vi ser utgangen av året tror jeg fort vi kan se at Norge runder fem prosent og at vi i Oslo kanskje er opp mot syv prosent, sier hun.

OPPLEVER HØYT SALG: Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren,

Meier sier den høye omsetningen av boliger har fortsatt i starten av august, etter at juli ble en rekordmåned for kjøp og salg av boliger.

– August starter på samme måte med veldig høyt aktivitetsnivå. Med mindre det skjer noe spesielt kommer vi til å havne langt over fjoråret, slik det ligger an hos oss, sier hun.

Store rentekutt har gitt økt kjøpekraft blant dem som eier bolig og har beholdt jobben, påpeker Meier.

– Det opplever vi at veldig mange benytter seg av, til å ønske seg en dyrere bolig. Det har vært førende som vi ser det, ikke en reaksjon på at boliglånsforskriften ble lettet.

Schumann venter boligprisoppgang i høst, men peker på at markedet pleier å roe seg ned i fjerde kvartal.

– Det er ikke sånn at du får en vill høst. Det tror jeg ikke. Men derimot når du kommer over nyttår, vil du få en ganske kraftig start på 2021, sier han.

Tegner to scenarioer

Utviklingen vil i stor grad avhenge av om den siste tidens oppblussing av coronaviruset kommer under kontroll, mener sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Hun ser for seg to aktuelle scenarioer.

– Hvis vi opplever en ny nedstenging og økning i arbeidsledigheten så tror vi kanskje at boligmarkedet kan bli rammet mer negativt enn under første runde, og at høsten dermed kan bli tung og at vi kan få en mer negativ prisutvikling enn man pleier å få om høsten, sier hun til E24.

Macic peker på at Norges Bank allerede har gravd dypt i verktøykassen og satt ned styringsrenten til rekordlave null prosent. Det gjør at rentekutt ikke kan komme markedet til unnsetning på samme måte som i vår.

– Man kan ikke sette ned renten med halvannet prosentpoeng slik man gjorde under våren. Det blir også vanskelig å stimulere politisk slik man gjorde under første bølge.

I Prognosesenterets andre scenario blir smitteøkningen den siste tiden holdt i sjakk og arbeidsledigheten fortsetter å tikke nedover eller holder seg stabil.

– Da tror vi spesielt tredje kvartal i boligmarkedet kan gi oss sterkere prisvekst enn det som er normalt til det kvartalet å være, sier Macic.

Hun viser til at den midlertidige lettelsen i boliglånsforskriften, innført på grunn av coronakrisen, foreløpig gjelder ut tredje kvartal.

Tror forskriften hindrer «ellevill prisvekst»

Sjeføkonomen tror likevel ikke det vil bli en lignende priseksplosjon som i 2016, hvor lave renter fyrte opp boligmarkedet da norsk økonomi var på vei ut av oljenedturen.

Grunnen er boliglånsforskriften, som stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, bankkundenes betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt.

– Uansett hvor lav renten blir, om vi skulle oppleve negative renter i Norge, som jeg ikke tror vi kommer til å gjøre, så er det fortsatt en begrensning oppad på hvor mye lån du kan ta opp, sier Macic.

– Jeg tror det er hovedårsaken til at vi ikke kommer til å oppleve 2016-tilstander igjen. Det taket hadde vi ikke da. Og vi så hvor mye det bremset da det ble innført. Jeg tror at så lenge den er der og bremser, vil vi ikke oppleve ellevill prisvekst i boligmarkedet.

Også Meier i Privatmegleren tror boliglånsforskriften vil hindre at boligprisene tar av på samme måte som i 2016.

– Veldig mange har kjøpekraft til å ta opp betydelig mer lån enn det de har i dag. Men da er det fem ganger inntekt som stopper. Jeg er helt sikker på at vi ikke kommer til se 2016-tilstander.

Baard Schumann skal lede eiendomsvirksomheten som Veidekke solgte til Ivar Tollefsens Fredensborg, John Fredriksen-dominerte Norwegian Property og Union Real Estate.

Hun får støtte av Schumann.

– Boliglånsforskriften vil nok bidra til at du ikke ser 25 prosent i Oslo, men du kan fort se ti prosent i løpet av et år sier han.

Venter høyere prisvekst i Oslo

Schumann sier Oslo er i en spesiell situasjon fordi tilbudssiden er lav og etterspørselen høy, noe han tror vil sørge for en ekstra sterk prisvekst de neste par årene.

Han viser til prisstatistikk som forteller at de minste Oslo-leilighetene har hatt den sterkeste prisoppgangen i hovedstaden de siste årene.

– Småleilighetene i Oslo blir det helt bananas-priser på - også på grunn av boliglånsforskriften. Hva er det du har råd til når du er ung, når du er kanskje en person og skal låne maks fem ganger inntekt.

Meier tror også Oslo vil kunne få ekstra sterk boligprisoppgang.

– I 2021 og 2022 er jeg redd vi kommer til å se tosifret prisstigning, og det skyldes at tilbudssiden er altfor liten. Det er altfor lite nybygg som kommer ut.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

– Frykter folk har tatt litt av

– Det vi kan slå fast i første halvår er at renteeffekten både i aksje- og boligmarkedet trumfet det meste, ikke minst fordi folk beholdt sin langsiktige optimisme, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

– Det er når den langsiktige optimismen gir seg, det er da vi får nedtur i boligmarkedet, ikke før, sier han.

Andreassen er blant dem som har blitt overrasket over det sterke boligmarkedet. Han ventet prisfall, men fasiten i juli viste en oppgang på fem prosent de siste tolv månedene.

– Takk og pris for at det ikke knelte i vår. Det siste vi hadde trengt var et boligpriskrakk, sier han.

Sjeføkonomen mener lave renter og lettelsene i boliglånsforskriften har drevet boligprisoppgangen.

– Faren nå er at vi kommer til å stabilisere oss på seks prosent arbeidsledighet, vi får ikke noen lønnsvekst av betydning og folks forventninger til fremtiden, selv i dag, er altfor optimistisk i forhold til 2020-tallet vi har i vente.

– Det jeg frykter er at folk har tatt litt av på de lave rentene, og så har de samme forventninger til inntekt, fremgang, vekst og sysselsetting fremover, sier han.

Andreassen tror fortsatt på en svak boligprisutvikling fremover.

– Der vi normalt har prisoppgang i august vil jeg gjette på at det er sesongjustert prisnedgang eller ganske flatt. Og så begynner folk utover høsten å ta innover seg at 2020-tallet blir vanskelig.