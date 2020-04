Kobberpulver fra Helsfyr skal stanse korona i Israel

Kobberoksid har antivirale egenskaper som gir munnbind lengre levetid. Nå øker etterspørselen etter stoffet kraftig.

På fabrikken Nordox på Helsfyr produseres rundt 20.000 tonn kobberoksid i året. Nå er pulveret fått en rolle i kampen mot korona. Vis mer Olav Olsen

Et tynt lag av rødt støv dekker nesten alle overflater i fabrikklokalene til Nordox på Helsfyr i Oslo.

Den kraftige fargen stammer fra kobberoksid, et stoff Nordox produserer over 20.000 tonn av hvert år.

Her jobber 73 ansatte med å smelte ned resirkulert kobber som omdannes til pulver, og videre blandes inn i ulike produkter, alt fra bunnstoff til plantevernmidler. Maskinene holdes i gang hele døgnet.

Koronapandemien har gjort pulveret mer aktuelt enn på lenge:

– Når kobber kommer i kontakt med dråper, løser det seg opp og slipper ut kobberioner. Disse deaktiverer virus, sier administrerende direktør Lars Tomasgaard.

Krzyztof Miszczuk overvåker nedsmeltingen av kobberet som skal omdannes til tråder til munnbind og masker i Israel. Vis mer Olav Olsen

Brukes til munnbind og masker

At kobberoksid tar knekken på virus, gjør at etterspørselen etter stoffet har økt kraftig. De neste ukene skal Nordox sende store partier med det røde pulveret til Israel.

Der brukes stoffet til å produsere fibertråder som så veves inn i tekstiler. Deretter lages munnbind og støvmasker i den umiskjennelige rustrøde fargen.

Det er det israelske selskapet MedCu som står bak teknologien, som er godkjent av det amerikanske overvåkingsorganet for medisinske produkter, FDA.

– Vi leverer altså det aktive stoffet som videre puttes inn i det som heter en «master batch», forklarer Tomasgaard.

– Deretter lager MedCu fibrene som selges videre til produsenter av munnbind og støvmasker.

Teknologien er ikke ny. Men pandemien har gjort at MedCu har skrudd opp bestillingene fra Norge:

– De siste fem årene har vi produsert noen hundre kilo kobberoksid i året for MedCu. Men nå har de bestilt titalls tonn, sier Tomasgaard.

Fra råstoff til ferdig produkt: Det rustrøde munnbindet har antivirale egenskaper. Vis mer Olav Olsen

Antivirale egenskaper

– Kobber har potente egenskaper som kan slå ihjel levende organismer, sier Jörn Klein, førsteamanuensis i smittevern og mikrobiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Grunnen er at kobber er svært ledende. Elektronene i stoffet beveger seg konstant frem og tilbake og lager dermed en «bulk» i viruset. Dette setter i gang en kjemisk prosess som ødelegger virusets arvegods.

Klein sier kobber for eksempel inaktiverer bronkittvirus, poliovirus, hiv og influensavirus.

– Eksponering for kobber ødelegger viruset fullstendig og irreversibelt. Det har ført til at forskere har konkludert med at antimikrobielle kobberoverflater kan brukes i fellesarealer og ved massesamlinger for å redusere spredning av virus. Men dette er jo et økonomisk spørsmål, påpeker Klein.

Administrerende direktør Lars Tomasgaard i Nordox. Vis mer Olav Olsen

Selvsteriliserende munnbind

Riktignok er kobberoksid blitt brukt i tekstilfibre, lateks og andre polymerprodukter i rundt ti år.

Når produkter impregneres med kobberoksid, skapes en antiviral overflate som har selvsteriliserende egenskaper. Det gjør at de røde munnbindene kan brukes lenger enn bare noen få timer, som er anbefalingen for vanlige munnbind.

– Kobberoksid som inkorporeres i masker, dreper viruspartikler som lett forblir i masken. Dette er av stor betydning ettersom virus forblir smittsomme i vanlige masker, sier Klein.

Fabrikkarbeider Raymond Fjeld demonstrerer et av de selvsteriliserende munnbindene. På Nordox-fabrikken er ingen blitt syke av koronaviruset. Vis mer Olav Olsen

Strømper og sengetøy

Hittil har Nordox sendt rundt 15 tonn kobberoksid til Israel. Selv om det snart blir mer, utgjør denne typen bestillinger fortsatt en liten del av produksjonen. Mesteparten av kobberoksidet herfra går til bunnstoff til båter.

– Hvert tredje skip i verden har røde skrog malt med kobberoksid produsert her på Helsfyr, sier Tomasgaard.

Stoffets bakteriedrepende egenskaper gjør imidlertid at det også har vært brukt til luktfrie strømper og sengetøy til sykehus.

Kobberoksidets sterke farge har lagt sitt preg på hele fabrikklokalet. Vis mer Olav Olsen

Tror på videre vekst

Tomasgaard tror etterspørselen vil fortsette å vokse.

– Etter at helsesektoren kjøpte opp store mengder munnbind og masker, har det vært vanskelig for andre sektorer å få tak i smittevernutstyr. Vi tror det vil produseres veldig mye mer fremover, sier Tomasgaard.

Ifølge nyhetsnettstedet Israel 21c har MedCu nylig inngått en kontrakt med det kinesiske helsedepartementet om å lage og distribuere de rustrøde munnbindene.

Selskapet er også i forhandlinger om nye leveranser med en rekke andre kunder verden over, ifølge MedCus administrerende direktør Danny Lustiger.

– Etterspørselen er endeløs. Hele den vestlige verden er nå på jakt etter masker som gjør det mulig for folk å begynne å komme tilbake på jobb og samtidig være beskyttet mot eksponering for viruset, sier Lustiger.