Norges Bank tar foten av gassen på krisetiltak: – Ser at markedet fungerer ganske godt

Sentralbanken fortsetter å tilby kriselån, men nedjusterer låneperiodene. Et første steg på veien mot å rulle tilbake krisetiltakene, mener renteekspert.

Rentestrateg Lars Mouland i Nordea.

Norges Bank varslet fredag at sentralbanken vil fortsette å tilby ekstraordinære lån til bankene ut året – såkalte F-lån.

Lånene er et av krisetiltakene som ble innført da coronouroen herjet som verst.

Renten blir imidlertid satt opp litt, og lånetiden blir begrenset til tre måneder. Tidligere har bankene hatt muligheten til å låne penger i opptil tolv måneder.

Lånegrepet innebærer at sentralbanken begynner å trappe ned krisetiltakene, mener økonomer.

Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen har kuttet styringsrenten til null prosent og innførte i tillegg kriselån for bankene.

Dette er F-lån F-lån er det virkemiddelet som først og fremst blir brukt for å tilføre likviditet til banksystemet.

Lånene skal sikre at norske banker har nok kontanter til å låne ut penger videre til kundene sine.

F-lån fungerer ved at Norges Bank auksjonerer ut lån med fast rente til banker i bytte mot en form for sikkerhet. På den måten får bankene tilgang til norske kroner uten å måtte skaffe det fra andre banker i et svært presset marked. Vis mer vg-expand-down

– Det er et helt konkret eksempel på at man begynner å trekke tilbake stimulansetiltakene. Norges Bank klinte til og de satt styringsrenten til null på et tidspunkt da man ikke visste hvordan krisen skulle utvikle seg, sier sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank til nyhetsbyrået TDN Direkt.

– Om økonomien kommer seg tilbake slik vi tror vil det også være riktig å trekke tilbake rentestimulansene ganske raskt, sier han.

Øystein Børsum i Swedbank.

Kriselån

Norges Bank begynte å tilby norske banker kriselån tilbake i mars for å dempe uroen som bygget seg opp i markedet.

Nå fungerer markedene bedre, ifølge Norges Bank. Rentene i pengemarkedet har falt kraftig, og er nå kun litt høyere enn Norges Banks styringsrente.

«Finansmarkedene fungerer nå mer normalt og påslagene i pengemarkedet er kommet ned», skriver sentralbanken på sine sider.

– Etterspørselen kraftig ned

Rentestrateg Lars Mouland i Nordea tror også begrensningen i løpetid, altså hvor lenge bankene kan låne pengene, er et første steg på veien mot å rulle tilbake krisetiltakene.

– Det var et stort sjokk i mars, et stort sort hull som måtte fylles. Det ser vi har gått i revers nå i store deler av verden. Norges Bank ser at markedet fungerer ganske godt på egen hånd.

Ifølge Mouland har etterspørselen etter de ekstraordinære F-lånene vært lav i det siste.

– Etterspørselen har generelt gått kraftig ned etter uroen i mars, som forventet etter at ting har kommet mer under kontroll, sier han til E24.

Mouland tror Norges Bank fortsetter å tilby lån for å sikre at rentene i pengemarkedet holder seg lave.

– Skal være en sikkerhet

Rentestrategen peker også på at renten på lånene nå blir litt høyere enn tidligere.

– Det er veldig fornuftig at man har noe, men det skal ikke være supergode renter, det skal være en sikkerhet.

Mouland sier det er usikkert hvor lenge Norges Bank vil fortsette med krisetiltakene.

– Hvis det er veldig laber etterspørsel er det sannsynlig at det slutter etter nyttår, eller det kan bli en standard del av verktøykassen med litt høyere renter.

