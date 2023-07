Benjamin (26) har forsøkt å selge leiligheten siden desember. Nå vil han selge den med tap

I Tromsø tar det lengst tid i landet å få solgt boligen sin. Benjamin Mathisen Vian (26) har forsøkt å selge leiligheten sin i over et halvt år uten hell.

PÅ ISRENNA: Den 61 kvadratmeter store leiligheten til Benjamin Mathisen Vian (26) har ligget ute på markedet i over et halvt år. Her ser vi stua.

I 2020, 23 år gammel, kjøpte Benjamin Mathisen Vian den 61 kvadrat store kjellerleiligheten i Stakkevollvegen 322 på Isrenna. Som fisker hadde han en tidlig start på arbeidslivet og mulighet til å legge seg opp egenkapital.

– Jeg betalte 3 millioner for leiligheten da. Nå ligger den ute til 2,89 millioner kroner. Jeg vil bare bli kvitt den nå, det er et tapsprosjekt uansett, sier han til iTromsø.

Eiendom Norge publiserte tirsdag denne uken prisstatistikken for juni. Der fremkommer det at Tromsø fremdeles har lengst liggetid i landet, med 57 dager i snitt, og at eiendomsprisene i Ishavsbyen gikk ned 0,7 prosent justert for sesongen.

Den gjennomsnittlige tiden det tar å selge en bolig i Tromsø lå tidligere i år på 70 dager, men har gått noe ned. Noen har imidlertid måtte vente langt lengre på napp på boligannonsene. Vian er en av dem.

– Jeg la den ut for salg i desember i fjor siden vi skulle flytte til Harstad. Nå er det over et halvt år siden, sier han.

Slik gikk det med boligprisene i juni for noen av de største byene: I Oslo sank boligprisene med 1,1 prosent

I Trondheim var nedgangen 0,8 prosent

I Bergen sank boligprisene med 0,8 prosent

I Stavanger falt boligprisene med 1,3 prosent

I Kristiansand falt prisene med 1,3 prosent

I Tromsø falt prisene med 1,2 prosent Vis mer

Første boligprisfall i år

Onsdag la Eiendom Norge frem boligtallene for juni. Boligprisene på landsbasis har falt 1,2 prosent siden mai.

Dette er første gang siden desember at prisene faller. Tromsø lå midt på landssnittet, med et prisfall på 1,2 prosent.

Direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, sa på en pressekonferanse onsdag at det nå blir stadig flere usolgte boliger i markedet.

– Det er nå bedre balanse i bruktboligmarkedet enn hva vi har hatt tidligere i 2023. Antall usolgte per dag har vokst gjennom juni som normalt, men var for eksempel høyere på samme tid i 2019, sa Lauridsen.

Styringsrenten er nå på 3,75 prosent, og Norges Bank har varslet ytterligere hevinger. Analytiker i Prognosesenteret Maria Herje Strømme sa tidligere onsdag til E24 at man nå kan se at rentehevingene har effekt.

I MESSA: Her er Benjamin Mathisen Vian (26) på jobb. Bildet er tatt i messa på fiskebåten han jobber om bord i.

– Alt skal være perfekt

Leiligheten til Vian ble i desember lagt ut til takst på 3,1 millioner kroner. Prisen er satt ned to ganger siden da.

– Det har vært noen interessenter og noen folk på visninger, men det er ikke napp å få, sier fiskeren – som er vant med det motsatte.

iTromsø snakker med han på telefon mens han er på jobb. Telefonforbindelsen skurrer til tider.

– Jeg er langt ute på Barentshavet, så det er ikke så rart, kommenterer Vian.

Vian forteller at leiligheten er i god stand, men at det må gjøres litt arbeid på badet.

– Det er nok mange som skyr unna akkurat det, men det er tatt høyde for i taksten på 3,1 – så har jeg jo satt ned prisen ytterligere, forklarer han.

I salgsoppgaven går det fram at leiligheten er i forholdsvis god stand, men at noen fliser på badet har begynt å løsne.

– Det kunne jo vært langt verre, og jeg mener det bør være en overkommelig oppgave å fikse det. Det er tydelig at folk ikke lenger vil ha hvilken som helst leilighet, alt skal være perfekt, sier Vian.

Les også Tror på oppgang før det stuper: – Rødt resten av året

KJØKKENET: Kjøkkenet har integrert stekeovn, platetopp og ventilator samt ny oppvaskmaskin innmontert.

Kjøpte enebolig i Harstad

I Harstad har 26-åringen og samboeren hans kjøpt seg enebolig, et stykke utenfor sentrum.

– Det var litt av ei oppgradering fra kjellerleiligheten. Boligen er på vel 250 kvadrat med fem soverom. Den ligger i et rolig område 15 minutters kjøretur fra Harstad sentrum, forteller han.

For eneboligen måtte han og kjæresten ut med 6 millioner kroner.

– Det er et helt annet marked enn i Tromsø, du får mye mer for pengene her, kommenterer Vian.

At han sliter med å få solgt unna leiligheten på Isrenna merker han godt på lommeboken.

– Det er klart det blir dyrt å sitte med den og samtidig betale på huset, særlig nå som renten har gått kraftig opp. Om jeg ikke får solgt den nå, så skal jeg leie den ut, forteller 26-åringen.

– Det er mest bare kjipt at det har blitt sånn. Nå sitter jeg med ei leilighet i en by jeg ikke engang bor i, som jeg ikke får solgt, legger han til.